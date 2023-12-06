老牌槍商RemArms 明年關閉紐約百年廠

老牌槍枝製造商「RemArms」位在紐約州伊林村的百年槍廠，將在2024年3月關閉。(美聯社)

康乃狄克州珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍案和解一年後，老牌槍枝製造商「RemArms」上月底告知工會官員，計畫明年3月關閉紐約州伊林村(Ilion)的百年槍廠，工會對此表示失望之餘也呼籲RemArms思索關廠以外的辦法。

觀察家快訊(Observer-Dispatch)報導，前稱雷明頓槍械公司(Remington Arms Company)的RemArms告訴地方媒體，「RemArms決定關閉坐落紐約伊林村霍夫勒大道(Hoefler Avenue)14號的伊林廠房，該廠房整體營運將在2024年3月4日左右結束，公司做此決定並不容易。」

雷明頓是全美歷史最悠久的製槍業者，1816年在紐約伊林創建工廠，近年陷入財務困境，2022年兩度聲請破產 ，並與2012年康州珊迪虎克小學槍擊案的受害者家屬達成7300萬元的歷史性和解。

這場訟案是第一宗對製槍業者究責的大規模槍擊案，雷明頓製造了當年20歲的槍手蘭薩(Adam Lanza)使用的犯案工具；蘭薩持母親的AR-15步槍闖進校園，槍殺20名學童和六名老師後自伐身亡。

RemArms證實，「期待擴建RemArms在喬治亞州的工廠，喬州不僅歡迎該公司且鼎力支持製槍產業」。

地方媒體指出，RemArms將在明年3月14日到18日期間，啟動紐約廠的裁員 計畫。

美國礦工聯合會(UMWA)國際主席羅伯茲 (Cecil Roberts)針對RemArms將關閉伊林廠的消息發布聲明，呼籲RemArms「重新考慮繼續營運的替代選項」。

羅伯茲形容RemArms的關廠決定「令人極其失望」，形同對所有員工「搧耳光」，關廠與裁員的消息在聖誕節將至之際傳出，讓「世代努力維持該工廠運作的員工」情何以堪。

羅伯茲寫道，「伊林廠的員工帶領RemArms從雷明頓槍械公司2020年到2021年的破產死灰中復燃，若不是這些員工致力生產全球最棒的軍火，這間公司早已不復存在」。