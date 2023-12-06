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16歲IS支持者 社媒喊恐攻被捕

編譯莊瑞萌／綜合5日電
拉斯維加斯警方宣布逮捕一名自稱「伊斯蘭國」支持者的青少年，在社群媒體貼文威脅將發動恐怖攻擊行動。(美聯社)
拉斯維加斯警方宣布逮捕一名自稱「伊斯蘭國」支持者的青少年，在社群媒體貼文威脅將發動恐怖攻擊行動。(美聯社)

拉斯維加斯警方4日宣布，逮捕一名自稱「伊斯蘭國」(IS)支持者並威脅發動恐怖攻擊行動的青少年，在其住所也搜出製作炸藥零件與宣傳單。目前調查仍在持續中，未來幾周將會對外公布更多資訊。

這名16歲的青少年在11月28日於社群媒體發文表示，「願看到這則貼文的弟兄們平安。我在此宣布，我將在拉斯維加斯向阿拉的敵人發動孤狼式攻擊。我請求你們為勝利禱告。我是IS的支持者，我會讓這裡的猶太人知道這一點。」

拉斯維加斯都會警局國土安全事務副主管柯倫(Dori Koren)說，該名青少年已在1日遭到逮捕，聯邦幹員並發現製作爆裂裝置的材料與恐怖主義宣傳單，嫌犯的貼文內容還包含IS旗幟與阿拉伯文字。

柯倫表示，聯邦調查局(FBI)的聯合反恐任務小組(Joint Terrorism Task Force)與拉斯維加斯都會警察局反恐小組在幾個小時內就動員並確認疑犯身分及鎖定其位置，嫌犯所策劃的行動已被瓦解，目前人則被拘留中。

柯倫並指出，「值得注意的是，我們相信這是單獨的威脅行為，我們已經很快地瓦解了，其他威脅已不存在。」

相關單位並從疑犯住處搜出自製的IS旗幟、頭巾和徽章、IS與凱達組織(Al-Qaeda)宣傳、發動恐怖攻擊的指南以及嫌犯身旁布滿IS宣傳的自拍照。不過，柯倫說，令人憂心的是，這次行動還搜出製作土製爆裂裝置零件以及製作炸彈說明書。

由於嫌犯是未成年而未被公開身分，但他被控以恐怖威脅、企圖發動恐怖行為、提供恐怖組織物資支持以及持有爆炸性裝置五項罪名。所有罪名均屬重罪，本案將交由內華達州克拉克郡(Clark County)地方檢察官提起訴訟。

社群媒體 猶太 內華達州

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