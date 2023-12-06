1元商店槍案 受害家屬控店家疏失

8月26日下午，當時21歲的白人男子帕梅特8月26日在佛州傑克森維爾Dollar General商店打死三名非裔飲彈自盡。(美聯社)

據美聯社報導，8月間發生在佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)一元商店Dollar General的槍擊 案，造成三名非裔 死亡，雖然行凶槍手自殺身亡，警方也以仇恨犯罪結案，但死者家屬不滿，具狀控告店家維安疏失，才造成三人不幸喪命，5日更在律師團陪同下，公開呼籲終止槍枝暴力。

8月26日下午，當時21歲的白人男子帕梅特(Ryan Palmet)手持印有納粹 標誌的步槍，前往非裔學生為主的愛德華沃特斯大學(Edward Waters University)，但是在企圖進入校園和一家商店時，接連遭到保全人員阻攔，於是轉往附近Dollar General商店大開殺戒，導致三名無辜民眾淪為槍下亡魂，隨後帕梅特也飲彈自盡。

受害者家屬控告Dolaar General房東、經營者和保全包商有嚴重疏失，指責保全鬆散，造成這起致命意外；身亡者包括52歲婦女卡爾(Angela Carr)、29歲男子加利恩(Jerrald Gallion) 和19歲青年拉蓋爾(A.J. Laguerre)。

民權律師克倫普(Benjamin Crump)、哈格德(Michael Haggard)和芬克爾(Adam Finkel)5日陪同遇害三人的家屬，公開訴請停止槍支暴力。

克倫普說，這些家庭來到這裡是為了避免再次發生悲劇，美國正面臨嚴重的槍枝暴力問題。

案發時加利恩正在購物，拉蓋爾在工作，卡爾則在車上等待她載來的一位顧客。

青年受害者拉蓋爾的哥哥提到自己無辜遇害的弟弟便止不住淚水直流，他說，如果弟弟知道那個地方很危險，就不會申請 Dollar General 的工作。

警方調查發現，帕梅特犯案前曾經傳送簡訊給父親，告知查看電腦儲存的仇恨自白書和遺書，父親立即通知警方，但仍無法阻止悲劇發生。

儘管警方證實，「該起槍擊案是槍手針對非裔而發動的種族仇恨攻擊」，但死者家屬並不接受，在提交的訴狀仍將帕梅特父母親列為被告。