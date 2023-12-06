我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

修女團體「以股東身分」告步槍製造商

記者張聲肇／綜合報導
四個修女團體5日以生產AR-15步槍替股東帶來風險為由，控告槍商史密斯與魏生公司。圖為華盛頓州一間槍店女店東展示一把AR-15步槍。(美聯社)
四個修女團體5日以生產AR-15步槍替股東帶來風險為由，控告槍商史密斯與魏生公司。圖為華盛頓州一間槍店女店東展示一把AR-15步槍。(美聯社)

四位修女團體以生產AR-15步槍替股東帶來風險為由，5日以股票持有人的股東身分，在拉斯維加斯克拉克郡地區法院控告槍枝製造商「史密斯與魏生槍械公司」(Smith & Wesson)，要它改變生產與行銷這款迭為大型槍擊案凶器的策略。

原告在訴狀中表示，因為AR-15很容易改裝為全自動步槍，在美國幾成殺人如麻的武器，公司領導階層的經營策略很可能導致公司負債，讓全體投資人承受風險。

上市公司的投資人以經營者背棄職責為由，對公司高層提告的例子屢見不鮮，但律師指出，槍枝製造商因為製造和行銷槍枝而挨告，應是美國首例。

華爾街日報報導，這些修女團體總共只持有該公司股份1000股，不是大股東，但足以讓股票持有人對公司的治理提出事關法律責任的問題。

代表槍械製造商的全國射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)副會長暨總律師基恩(Lawrence Keane)說，這樁官司很「瑣屑」，大概因為原告在股東大會上提出的意見沒人理會，於是改變作法。

替修女團體打官司的紐約紐曼費拉拉法律事務所(Newman Ferrara LLP)合夥人諾頓(Jeffrey Norton）說，這種作法，在別的行業發生效用過，「我們提出的理論在許多情況下都行得通，不過對槍械製造業倒是很新鮮的嘗試。」

提告的四大修女團體是密西根州的天主教阿德里安多明尼加修女會、馬里蘭州美國救難修女會(Sisters of Bon Secours USA）、賓州費城聖法蘭西斯修女會和俄勒岡州美國與安大略省耶穌與瑪麗聖名修女會。

訴狀指出，史密斯與魏生公司的廣告以模仿第一人稱射手的遊戲，吸引年輕男性，很大程度地促成「美國歷史上許多最駭人聽聞的槍枝犯罪案。」

代表槍商的律師凱文(Joe Kavan)也認為，這是很不尋常的法律戰術，一定會引人注目。「一開始肯定會廣獲報導，初期還可能獲勝」；但他說，「我看不出本案能活過大部分法官的審判，因為臆測性太高了。」

四個修女團體5日以生產AR-15步槍替股東帶來風險為由，控告槍商史密斯與魏生公司...
四個修女團體5日以生產AR-15步槍替股東帶來風險為由，控告槍商史密斯與魏生公司。圖為佛州犯罪鑑識員去年8月在該州道格拉斯高中屠殺案審判庭上展示槍手使用、「史魏公司」產銷的AR-15步槍。(路透)

投資 費城 華爾街

上一則

老牌槍商RemArms 明年關閉紐約百年廠

延伸閱讀

四天槍殺四人 洛城冷血殺手被控四項謀殺罪

四天槍殺四人 洛城冷血殺手被控四項謀殺罪
「更安全法」上路1年多 全美收繳1300把槍

「更安全法」上路1年多 全美收繳1300把槍
鑽州法空子 跨州販槍兜售 全美起訴逾200人

鑽州法空子 跨州販槍兜售 全美起訴逾200人
嚴管槍枝銷售 洛縣再祭新規

嚴管槍枝銷售 洛縣再祭新規

熱門新聞

一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23
新州多佛市(Dover)女童德克蘭洛佩茲(Declan Lopez)的IQ有138。(截取自6ABC Philadelphia YouTube頻道)

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

2023-12-01 14:04

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭