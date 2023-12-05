美軍魚鷹機墜日本外海6死 持續搜索失聯2人

美軍CV-22魚鷹型運輸機自日本基地起飛資料照。(美聯社)

美軍1架搭載8人的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）11月29日墜落日本 鹿兒島縣屋久島外海後，至今已知機上6人不幸罹難，日美將持續搜索失聯2人。

日本放送協會（NHK）報導，這架隸屬美國空軍的魚鷹機，11月29日搭載8人墜毀在屋久島外海，除當天尋獲1名機組員並確認死亡外，經過多日搜索，終於在12月4日再尋獲5具遺體及魚鷹機體主要殘骸。

美軍方面表示，目前已將5具遺體中的2具打撈上岸，將盡速打撈另外3具。由於仍有2名機組員下落不明，日本海上保安廳等單位將持續進行搜索。

共同社中文網報導，日本政府防衛省透露，已確認屋久島近海的墜機造成6人死亡，成為美國魚鷹機事故中死亡人數最多的一起。不過在開發階段的2000年也曾發生過19人死亡的情況。

在11月29日墜機事故發生後不久，屋久島近海發現了大量殘骸，有的長達數公尺，機體估計已嚴重破損。美軍根據「日美地位協定」（日美行政協定），對海上保安廳等回收的殘骸依序進行認領。

面對這起事故，海上保安廳出動巡邏船、自衛隊派遣護衛艦及掃雷艇，以罕見規模進行搜尋。

時事通信社報導，日本防衛大臣木原稔今天在記者會上說，接獲美方報告12月4日針對魚鷹機「正進行安全檢查及預防性維護」。

木原說，這起墜機事故發生後，美軍其他魚鷹機共在沖繩及鹿兒島起降超過100次。

面對魚鷹機飛行安全問題，木原說，將持續確認美方採取相關措施的有效性等，「這並不能消除（大家的）憂慮，必須持續確實接受相關資訊」。