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網路夯字rizz 獲選牛津辭典年度代表字

編譯俞仲慈／綜合4日電
牛津英語大辭典選出網路夯字「rizz」為2023年度代表字。(美聯社)
牛津英語大辭典選出網路夯字「rizz」為2023年度代表字。(美聯社)

紐約時報報導，英國牛津大學出版社(Oxford University Press)3日宣布，網路夯字「rizz」獲選牛津英語大辭典2023年度代表字，意思為「有型、有魅力或吸引力」，經過電影「蜘蛛人」(Spider Man)男主角湯姆霍蘭德(Tom Holland)加持，成為社群媒體的流行用語。

牛津出版社宣稱，「rizz」是「charisma」的縮寫形式，源自於網路和遊戲文化，去年YouTube創作者塞納特(Kai Cenat)發布「rizz Tips」影片，開始在網路推播。27歲英國演員湯姆霍蘭德被記者問及個人魅力時，他回應道：「我沒有什麼魅力，我的魅力有限(I have no rizz whatsoever. I have limited rizz.)。」

在新生代男神加持下，「rizz」從今年6月起在社群平台蔚為風潮，成為主流用語，使用次數比前一年激增約15倍。

牛津字典語言部總裁葛拉斯沃(Casper Grathwohl)表示：「『rizz』從小眾社交媒體的單字轉化為主流用語的原因之一，就是用起來很有趣，當你的舌頭說出這個單字時，會有些許快感。」

牛津字典的年度代表字是從全球英語新聞報導，不斷變化的220億個單字庫，收集使用資料，篩選今年最具影響力的八個單字進行評比，再透過逾3萬名網友投票。

今年僅有四個單字獲得決賽資格，除了「rizz」外，還有形容乏善可陳的「無趣人」(beige flag)；流行天后泰勒絲(Taylor Swift)粉絲的「絲粉」(Swiftie)；關係曖昧的「類戀人」(situationship)。

最後象徵「浪漫並吸引異性的魅力」新單字「rizz」脫穎而出，凸顯當前社群媒體形塑語言的能力，牛津出版社表示：「rizz這個單字是魅力(charisma)的簡單版，是擷取單字中間部分，並非我們常見的創字模式。」

牛津大學出版社強調，「rizz」顯示Z世代對社會與日俱增的影響力，以及「年輕世代無論網路或面對面接觸，都能擁有並定義使用語言的創造力」。

社群媒體 泰勒絲 紐約時報

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