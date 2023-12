網路夯字rizz 獲選牛津辭典年度代表字

牛津英語大辭典選出網路夯字「rizz」為2023年度代表字。(美聯社)

據紐約時報 報導,英國牛津大學出版社(Oxford University Press)3日宣布,網路夯字「rizz」獲選牛津英語大辭典2023年度代表字,意思為「有型、有魅力或吸引力」,經過電影「蜘蛛人」(Spider Man)男主角湯姆霍蘭德(Tom Holland)加持,成為社群媒體 的流行用語。

牛津出版社宣稱,「rizz」是「charisma」的縮寫形式,源自於網路和遊戲文化,去年YouTube創作者塞納特(Kai Cenat)發布「rizz Tips」影片,開始在網路推播。27歲英國演員湯姆霍蘭德被記者問及個人魅力時,他回應道:「我沒有什麼魅力,我的魅力有限(I have no rizz whatsoever. I have limited rizz.)。」

在新生代男神加持下,「rizz」從今年6月起在社群平台蔚為風潮,成為主流用語,使用次數比前一年激增約15倍。

牛津字典語言部總裁葛拉斯沃(Casper Grathwohl)表示:「『rizz』從小眾社交媒體的單字轉化為主流用語的原因之一,就是用起來很有趣,當你的舌頭說出這個單字時,會有些許快感。」

牛津字典的年度代表字是從全球英語新聞報導,不斷變化的220億個單字庫,收集使用資料,篩選今年最具影響力的八個單字進行評比,再透過逾3萬名網友投票。

今年僅有四個單字獲得決賽資格,除了「rizz」外,還有形容乏善可陳的「無趣人」(beige flag);流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)粉絲的「絲粉」(Swiftie);關係曖昧的「類戀人」(situationship)。

最後象徵「浪漫並吸引異性的魅力」新單字「rizz」脫穎而出,凸顯當前社群媒體形塑語言的能力,牛津出版社表示:「rizz這個單字是魅力(charisma)的簡單版,是擷取單字中間部分,並非我們常見的創字模式。」

牛津大學出版社強調,「rizz」顯示Z世代對社會與日俱增的影響力,以及「年輕世代無論網路或面對面接觸,都能擁有並定義使用語言的創造力」。