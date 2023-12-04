美加錫克教徒遇刺案 息息相關

紐約律師兼錫克教分離主義領袖潘努恩。(美聯社)

聯邦檢方11月29日公布的起訴書以驚人詳細內容，揭露一起刺殺在美錫克(Sikh)教徒陰謀未遂案，與6月18日加拿大錫克教社區領袖尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar) 在溫哥華遭暗殺案，息息相關。

華爾街 日報報導，儘管美方起訴書只提及一名印度 官員，但尼賈爾的錫克教社區友人表示，這證實了他們一直以來對印度官方的批評；「起訴書清楚揭露一切，也給了我們很大安慰。」

華爾街日報寫道，尼賈爾遇刺數小時後，暗殺成功的血腥影片及紐約律師兼錫克教分離主義領袖潘努恩(Gurpatwant Singh Pannun)的地址，立刻被一名印度資深安全官員透過印度毒販古普塔(Nikhil Gupta) ，傳給了其實是「臥底人員」假扮的「殺手」。

這名「殺手」不但已拿到要他在美國殺人的1萬5000元預付款，還被告知這不會是唯一的暗殺勾當，「還有很多目標，以後每個月都會有更多工作。」

45歲的尼賈爾，和險些遇刺的紐約律師、美國籍錫克教分離主義領袖潘努恩(Gurpatwant Singh Pannun) ，都熱衷在印度建立錫克教獨立國家「哈利斯坦」(Khalistan)。

印度總理莫迪(Narendra Modi)政府將他們列入恐怖分子黑名單，指控他們煽動顛覆活動；他們在海外推動錫克教徒組織抗議和公投 ，格外令印度莫迪政府擔憂與不滿。

華爾街日報指出，有關莫迪政府密謀「消滅」這些追求獨立分子的指控，已引發外交衝突，可能擾亂美國和印度蓬勃發展的關係。

亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)駐新德里資深研究員莫漢(C. Raja Mohan)表示，考慮到國內錫克教徒與海外錫克教徒的緊密聯繫，來自獨立錫克教徒的海外支持，對印度來說的確是問題。

莫漢表示，「錫克教團體不會威脅美國和加拿大的利益，因此美加可以把這些事視為言論自由議題，但印度不能。」

加拿大、英國、瑞士、義大利和澳洲數以千計錫克教徒已舉行過不具約束力的獨立公投。美國首場公投活動定明年1月在舊金山舉行。