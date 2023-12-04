空管員短缺致過勞 犯錯風險大增

華府杜勒斯國際機場值班中的空中交通管制員。由於人力持續短缺，已導致全國航管人員疲憊不堪、士氣低落，犯錯機率愈來愈高。(美聯社)

美國引以為傲的航空安全系統最重要的一層保護網，正出現明顯漏洞；由於人力持續短缺，已導致空中交通管制員疲憊不堪、士氣低落，犯下危險錯誤的機率愈來愈高。

據紐約時報 取得的聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)內部報告，截至今年9月30日的財政年度，一共發生了503起被FAA初步列為「重大」的空中交通管制失誤；比前一年增加65%。在此期間，空中交通量增加約4%。

紐時還取得空中交通管制員過去兩年來向FAA熱線提報的數百份投訴摘要，其中至少7起報告指出管制員在值班時睡覺，5起報告指出員工在酒精或毒品影響下工作。

這些投訴描述了航管人力短缺引發的危險狀況、及心理健康問題；另外也反映了建築物惡化情形，有些航管建築還長滿蟲子和黑色黴菌。

極端案例包括：今年夏天，有一名航管員酒醉上班，開玩笑說自己正在「嗡嗡賺大錢」；另一人常在休息時吸大麻 ；第三名人員威脅使用暴力，然後「猛烈推擠」一名正在指揮飛機的同事。

紐時指出，航管員是防止墜機的最後一道防線，他們每天花好幾小時盯著監視器或天空，工作伴隨著極高風險和巨大壓力。但許多航管員的工作條件距離理想甚遠，多年來的人員流動和預算 吃緊等因素，已造成全國航管人員短缺。由於許多航管員被迫每週工作六天，每天工作10小時。過勞和士氣低落的結果，犯錯機率就升高。

8月時紐時曾報導，美國領空非常安全，但最近紐約時報翻閱數千頁合法取得的聯邦安全報告及FAA內部報告文件，並採訪了70名現任和前任航管員後發現，目前情況並非如此。今年平均每周都發生多次潛在危險情況；部分航管員表示，他們擔心致命墜機事故不可避免。