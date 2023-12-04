反死刑者漸增 但廢除可能性低

德州監獄內的死刑注射室。研究報告指出，愈來愈多美國人認為死刑不公平。隨著對死刑支持度降低及執行次數減少，顯示死刑日益不受歡迎。(美聯社)

一份有關死刑的年度報告指出，愈來愈多國人認為死刑不公平。隨著對死刑支持度降低及執行次數減少，顯示死刑日益不受歡迎。

總部設在華府的非營利組織「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)的最新報告指出，全國今年執行了24起死刑，11月30日在奧克拉荷馬州執行的是今年最後一次，另有21人被判處死刑。這是連續第9年被處決人數少於30人，被判死刑的人數少於50人。

今年只有德州 、佛州 、密蘇里、奧克拉荷馬及阿拉巴馬等五個州執行死刑，該中心執行董事馬赫(Robin M. Maher)說，這是20年來的最低數字，表明死刑在美國日益不受歡迎。

馬赫指出，蓋洛普民調 (Gallup polls)在10月的民調中發現，50%美國人認為死刑不公平，是2000年開始調查死刑公平性以來的最高數字；至於認為公平者為 47%。

但不受歡迎是否會促使美國最終廢除死刑？專家認為目前仍然難以確定。

內布拉斯加大學林肯分校法學教授伯傑(Eric Berger)相信，執行死刑數字會繼續下降，但在可預見的將來，廢除的可能性較小。

密西根州立大學法學院教授格羅索(Catherine Grosso)相信，這與愈來愈多年輕人質疑刑事司法系統有關；而近年來，一些保守派國會議員，也開始對死刑表示疑慮。

伯傑說，阿拉巴馬、佛州、奧克拉荷馬及德州等州，死刑在民眾觀念裡仍然根深蒂固，但也開始出現爭議之聲。

目前有29個州不是廢除了死刑，就是暫停執行死刑，學者估計很快會增加到40個，然而在全國範圍內廢除死刑需要聯邦最高法院決定。但從最高法院最近仍不阻撓各州執行死刑的情況來看，全面廢除死刑是不太可能發生。