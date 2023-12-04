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小型雇主職缺逾20%創新高 勞動力市場或向小企業傾斜

編譯廖振堯／綜合3日電
小型企業的徵人廣告看板。小型雇主的職缺超過20%，比例創史上最高，顯示勞動市場正向小型企業傾斜。(美聯社)
小型企業的徵人廣告看板。小型雇主的職缺超過20%，比例創史上最高，顯示勞動市場正向小型企業傾斜。(美聯社)

勞動力市場普遍降溫中，但小型雇主的職缺比例卻來到史上最高，職缺超過20%，表明勞動力市場可能正在向小型企業傾斜。

華爾街日報報導，招聘網站ZipRecruiter首席經濟專家波拉克(Julia Pollak)分析勞工部數據發現，小型企業(1至9名員工)9月開出的職位佔所有職缺的21%，是自2000年有開始記錄以來的最高比例；同期大型企業的職缺數量卻出現下降。

波拉克指出近年來遠距就業激增，以及工作方式的其他變化，使得更多的小型企業得以成功創業，某些情況下還可以從全國各地招聘，由於疫情期間發生的變革，「這些小公司現在像是擁有超能力一樣」。

全國獨立企業聯合會(NFIB)的一項調查顯示約61%的小企業主報告10月正在或試圖徵人；17%的小企業主計劃在未來三個月內釋出新的職缺。NFIB研究中心執行董事韋德(Holly Wade)表示，許多小企業主的銷售機會持續流失，因為他們聘請的人手不足。

儘管小型企業保持招募需求，但整體薪資成長正在放緩，加上民眾漸漸花掉他們在疫情期間累積的儲蓄，提振經濟的消費支出預計將放緩。然而，今年經濟很大程度上超出放緩的預期，薪資平台Gusto經濟學家帕杜(Luke Pardue)表示，這可能會激勵小型企業繼續尋找員工。該公司的數據顯示，2023年小型企業的加薪和招聘速度與去年相比有所放緩，但員工需求仍然相對強勁。

在皇后區和曼哈頓開設拉丁舞教室的博卡內拉(Nancy Bocanegra)表示現在她有兩名兼職老師，為了應對不斷增長的需求，她計畫2024年再僱用3名兼職老師。博卡內拉原是一所大學的職涯諮詢，被解僱後於2021年11月創辦她的舞蹈教室，也算是疫情時代小型企業潮的一份子。

疫情 勞工部 華爾街

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