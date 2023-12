聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

A migrant walks past large buoys being used as a floating border barrier on the Rio Grande, Monday, July 31, 2023, near Eagle Pass, Texas, as they cross from Mexico to the U.S. The U.S. Justice Department has filed a civil lawsuit against Texas for illegally placing the floating buoy barrier. (AP Photo/Eric Gay)【作者:美國聯合通訊社,日期:2023-08-01,數位典藏序號:20230801105926609】

德州 為了阻止無證移民湧入,在美墨邊界格蘭德河(Rio Grande)河面上,設置球鏈式浮動屏障,遭拜登 政府指稱違法而提控,甚至引起外交風波。

德州政府今年9月不服地區法院拆除屏障的決定而提出上訴,但紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院1日宣布維持原判,共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)發聲明暗示會上訴至聯邦最高法院。

德州政府7月在河格蘭德河面中央,以許多浮球串聯設置一條長1000餘呎的浮動屏障、病定錨於河床上,以阻止無證移民從墨西哥進入德州,墨西哥為此提出外交投訴。

拜登政府指浮動屏障違法,司法部9月根據保護通航水域的「河流和港口法」(Rivers and Harbors Act)提起訴訟並勝訴,當時地區法院裁決指德州沒有「可靠的證據表明,安裝的浮標屏障能顯著減少了非法移民 」。

德州政府多月來一直變稱格蘭德河部分地區,不受保護通航水域的聯邦法律管轄,「德州擁有捍衛其邊界的主權」。然而巡迴法庭法官們還是維持原判。

巡迴法庭法官道格拉斯(Dana Douglas)在判詞說,在考慮到格蘭德河的航行以及聯邦政府的運作,浮動屏障對人命造成潛在威脅,因此必須拆除。

國土安全部發聲明對裁決表示歡迎,又指執行移民法是聯邦的責任。

艾伯特則在X發聲明指這個決定是明顯錯誤,表示必要時會上訴至最高法院,以保護德州免受拜登政府開放邊界的影響。