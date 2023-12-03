聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

A migrant walks past large buoys being used as a floating border barrier on the Rio Grande, Monday, July 31, 2023, near Eagle Pass, Texas, as they cross from Mexico to the U.S. The U.S. Justice Department has filed a civil lawsuit against Texas for illegally placing the floating buoy barrier. (AP Photo/Eric Gay)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-08-01，數位典藏序號：20230801105926609】

德州 為了阻止無證移民湧入，在美墨邊界格蘭德河(Rio Grande)河面上，設置球鏈式浮動屏障，遭拜登 政府指稱違法而提控，甚至引起外交風波。

德州政府今年9月不服地區法院拆除屏障的決定而提出上訴，但紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院1日宣布維持原判，共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)發聲明暗示會上訴至聯邦最高法院。

德州政府7月在河格蘭德河面中央，以許多浮球串聯設置一條長1000餘呎的浮動屏障、病定錨於河床上，以阻止無證移民從墨西哥進入德州，墨西哥為此提出外交投訴。

拜登政府指浮動屏障違法，司法部9月根據保護通航水域的「河流和港口法」(Rivers and Harbors Act)提起訴訟並勝訴，當時地區法院裁決指德州沒有「可靠的證據表明，安裝的浮標屏障能顯著減少了非法移民 」。

德州政府多月來一直變稱格蘭德河部分地區，不受保護通航水域的聯邦法律管轄，「德州擁有捍衛其邊界的主權」。然而巡迴法庭法官們還是維持原判。

巡迴法庭法官道格拉斯(Dana Douglas)在判詞說，在考慮到格蘭德河的航行以及聯邦政府的運作，浮動屏障對人命造成潛在威脅，因此必須拆除。

國土安全部發聲明對裁決表示歡迎，又指執行移民法是聯邦的責任。

艾伯特則在X發聲明指這個決定是明顯錯誤，表示必要時會上訴至最高法院，以保護德州免受拜登政府開放邊界的影響。