因應無證客湧入 亞州1入境口暫關

據美聯社報導，有鑑於有愈來愈多非法移民 自美墨邊境的亞利桑納州 盧克維爾(Lukeville)偷渡入境，美國海關及邊境保護局(CBP)1日宣布，自4日起暫時關閉入境口岸，以利邊境巡邏人員執法並處理無證移民。

海關及邊境保護局表示，為「調動所有可用資源，以迅速、安全處理移民」，因此「需要優先考慮邊境安全任務，以因應不斷變化的局勢」。

據了解，近幾個月來，人蛇集團將來自塞內加爾(Senegal)、印度和中國等國的偷渡客 ，送至荒蕪的沙漠區，任由他們自邊境圍牆縫隙進入盧克維爾，然後前往官方入境口岸，直接向執法人員自首並藉機申請庇護。

地區負責人莫德林(John Modlin)1日表示，過去一周以來，光是土桑(Tucson)地區已逮捕1萬7500名偷渡客，平均每天2500人，遠高於9月份每日逮捕人數1700人，盧克維爾儼然已是美墨邊境最熱門的偷渡通道。

不過當局關閉入境口岸的作法，引起亞利桑納州聯邦州參議員凱利(Mark Kelly)和席納瑪(Kyrsten Sinema)以及州長霍布斯(Katie Hobbs)的反對，發表聯合聲明呼籲拜登政府提出更好解決方案：「這是不可接受的結果，進一步破壞邊境的穩定且危及社區安全，會干擾貿易和旅遊業，損害經濟發展。」並強調：「聯邦政府必須迅速採取行動，維持入境口岸運作，控制邊境，確保亞利桑那州社區安全，確保移民獲得人道待遇。」

據了解，地處偏遠的盧克維爾是亞利桑納前往佩納斯科港(Puerto Peñasco)、也稱為洛基角(Rocky Point)的重要通道，而洛基角是墨西哥境內一處知名度假勝地，因此常有國人開車出境前往該地用餐、購物或尋求價廉的牙科醫療服務。