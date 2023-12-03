喬州挺巴示威 抗議者以色列領事館外自焚

亞特蘭大以色列領事館外發生縱火自焚抗議事件，事後消防調查員在現場發現一桶汽油。(美聯社)

喬治亞州首府亞特蘭大 一場支持巴勒斯坦 人的示威活動，竟發生自焚極端事件，同時波及現場一名保全人員。

1日中午左右，大批支持巴勒斯坦的民眾，在市中心以色列 領事館所在的大樓外示威抗議，其間一名抗議者竟然激動到縱火自焚，以致全身嚴重燒傷。大樓一名警衛試圖阻止時，手腕和腿部也被燒傷。兩人事後均被送往當地醫院救治。

據了解，自焚的示威者傷勢嚴重，情況危急；無辜受傷的警衛則狀況穩定。

有關當局至今仍沒有公布抗議者的姓名、年齡或性別。聯邦調查局亞特蘭大辦事處表示，正在與當地執法部門協調。目前以色列領事館駐華府大使館尚未對此事發表評論。

亞特蘭大警察局長施爾鮑姆(Darin Schierbaum)在記者會表示，現場發現巴勒斯坦國旗，但與恐怖主義無關，亞特蘭大也沒有受到任何威脅。他又說，經調查後已將事件定調為一起極端的政治抗議行為。

消防局長史密斯(Roderick Smith)在記者會也指出，這名自焚抗議者在當天事先已在大樓外紮營，事發時用汽油淋在自己身上並點火。

施爾鮑姆表示，這起過激行為，讓警方意識到猶太與穆斯林社區的緊張關係進一步加劇，因此對某些特定地點，包括領事館在內已加強巡邏。

隨著以色列與哈瑪斯戰爭造成的死亡人數節節上升，美國各地雙方支持者的示威活動不斷蔓延及擴大，警方已採取措施防止雙方示威者爆發衝突。