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奧運金牌國手參與國會暴亂 居家監禁半年

記者胡玉立／綜合報導
凱勒身高6呎6呎，在國會暴亂現場顯得鶴立雞群，事後很快就被當局認出他的身份。(美聯社)
凱勒身高6呎6呎，在國會暴亂現場顯得鶴立雞群，事後很快就被當局認出他的身份。(美聯社)

兩屆奧運男子游泳金牌得主凱勒(Klete Keller)因在2021年1月6日參與國會大廈暴亂事件，1日被判處居家監禁六個月。

凱勒身高6呎6呎，在國會暴亂現場顯得鶴立雞群，事後當局很快就認出他的身分。凱勒在2021年承認一項重罪指控，是首批公開同意與國會暴亂案調查當局合作的暴徒之一。

影片顯示，凱勒與眾人衝入國會圓形大廳後，對當時眾院民主黨議長裴洛西(Nancy Pelosi)和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)高喊褻瀆口號，大唱國歌，並與清理現場的警察發生推擠。

聯邦地區法官萊昂(Richard Leon)判處凱勒三年緩刑，其中包括六個月居家監禁，外加360小時社區服務。凱勒在給法官的信中寫道：「我希望我的案子能對任何將非法行為合理化的人發出警告，尤其是在政治狂熱時刻。」

凱勒衝進國會大廈時穿著奧運代表隊外套，袖子印有美國國旗，背面有USA字樣。檢察官指出，凱勒返回酒店途中，將有美國國旗的外套扔進垃圾桶，後來還拿鐵錘砸碎手機，因為他知道自己「正逃離犯罪現場」。

凱勒的律師則表示，凱勒離開國會大廈後，在火車上遇到一名小男孩和他父親，小男孩詢問凱勒的奧運生涯並要求與他合影；後來，凱勒覺得「自己的行為讓這個年輕人失望了」，出於羞愧扔掉了那件夾克。凱勒回到科羅拉多州的住家大約一周後，向當局自首。

凱勒曾三度入選美國奧運代表隊，2004年雅典奧運和2008年北京奧運均獲得4X200米接力泳賽金牌，2000年雪梨奧運中獲得銀牌。律師說，凱勒從職業泳壇退休後經歷個人和財務問題。2014年凱勒與妻子分居，住在車裡將近一年，打三份工支付子女撫養費等費用。國會暴亂後，他失了業，也失去定期探望孩子的權利。去年，他簽下子女由繼父收養的文件。

凱勒曾三度入選美國奧運代表隊，2004年雅典奧運和2008年北京奧運均獲得4X2...
凱勒曾三度入選美國奧運代表隊，2004年雅典奧運和2008年北京奧運均獲得4X200米接力賽金牌，2000年雪梨奧運中獲得銀牌。(美聯社)

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