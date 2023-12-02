跪頸案白警沙文獄中被刺22刀 行凶墨西哥黑幫囚犯遭謀殺未遂起訴
聯邦檢察官表示，正在亞利桑納州聯邦監獄服刑的前黑幫成員圖爾斯卡克(John Turscak)，11月24日持自製利器刺傷2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)，1日遭到謀殺未遂(attempted murder)罪名起訴。
檢方指出，52歲的圖爾斯卡克在亞利桑納州土桑(Tucson)的「聯邦矯正機構」以利器連續猛刺沙文22次。圖爾斯卡克事後供稱，如果獄警沒有即時趕來，他應該能夠殺死沙文。
圖爾斯卡克身為墨西哥黑幫成員，並曾擔任過聯邦調查局(FBI)線民，被判30年徒刑，原本預定2026年服刑期滿。圖爾斯卡克對調查人員供稱，計畫攻擊沙文已有大約一個月，因為沙文是名聲響亮的受刑人。不過，圖爾斯卡克後來翻供，否認預謀殺害沙文。
11月24日下午12時30分，圖爾斯卡克持自製利器在獄所法律圖書館攻擊沙文。聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)指出，圖爾斯卡克的攻擊行動遭到獄方人員制止，獄方人員在現場為沙文施以急救，並將他緊急送醫。
圖爾斯卡克持事後接受FBI探員詢問時聲稱，在感恩節隔天的「黑色星期五」(Black Friday)動手攻擊，是因為與佛洛伊德死後引發的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社會運動產生象徵聯結，「黑人的命也是命」的黑色拳頭符號也是墨西哥黑幫的精神象徵。
圖爾斯卡克被起訴其他罪名包括意圖致人於死攻擊罪、危險武器攻擊罪、導致他人身體重傷攻擊罪等。謀殺未遂與意圖致人於死攻擊罪，每項都面臨最高20年刑期。
攻擊事件後，圖爾斯卡克被移監到土桑另一所聯邦監獄。
47歲的沙文以膝蓋壓頸導致佛洛伊德死亡，明州法院2021年裁定二級謀殺罪罪名成立，判處22年半。
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跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂
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