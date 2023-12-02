跪頸案白警沙文獄中被刺22刀 行凶墨西哥黑幫囚犯遭謀殺未遂起訴

2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

聯邦檢察官表示，正在亞利桑納州聯邦監獄 服刑的前黑幫成員圖爾斯卡克(John Turscak)，11月24日持自製利器刺傷2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)，1日遭到謀殺未遂(attempted murder)罪名起訴。

檢方指出，52歲的圖爾斯卡克在亞利桑納州土桑(Tucson)的「聯邦矯正機構」以利器連續猛刺沙文22次。圖爾斯卡克事後供稱，如果獄警沒有即時趕來，他應該能夠殺死沙文。

圖爾斯卡克身為墨西哥黑幫成員，並曾擔任過聯邦調查局(FBI)線民，被判30年徒刑，原本預定2026年服刑期滿。圖爾斯卡克對調查人員供稱，計畫攻擊沙文已有大約一個月，因為沙文是名聲響亮的受刑人。不過，圖爾斯卡克後來翻供，否認預謀殺害沙文。

11月24日下午12時30分，圖爾斯卡克持自製利器在獄所法律圖書館攻擊沙文。聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)指出，圖爾斯卡克的攻擊行動遭到獄方人員制止，獄方人員在現場為沙文施以急救，並將他緊急送醫。

圖爾斯卡克持事後接受FBI探員詢問時聲稱，在感恩節隔天的「黑色星期五」(Black Friday)動手攻擊，是因為與佛洛伊德死後引發的「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)社會運動產生象徵聯結，「黑人的命也是命」的黑色拳頭符號也是墨西哥黑幫的精神象徵。

圖爾斯卡克被起訴其他罪名包括意圖致人於死攻擊罪、危險武器攻擊罪、導致他人身體重傷攻擊罪等。謀殺未遂與意圖致人於死攻擊罪，每項都面臨最高20年刑期。

攻擊事件後，圖爾斯卡克被移監到土桑另一所聯邦監獄。

47歲的沙文以膝蓋壓頸導致佛洛伊德死亡，明州法院2021年裁定二級謀殺罪罪名成立，判處22年半。