失事後美軍魚鷹機仍在沖繩起降 同型機未飛行

美軍CV-22魚鷹型運輸機。（美聯社）

日本 防衛大臣木原稔今天表示，美軍CV-22魚鷹型運輸機11月29日在鹿兒島縣外海失事至今，美軍魚鷹機在沖繩縣的美軍基地等總計起降了55次，並接獲美方通知在日本的CV-22魚鷹機目前未飛行。

每日新聞報導，美國除了空軍之外，陸戰隊等也有使用魚鷹型運輸機。

木原指出：「事故發生至今，美國陸戰隊的MV-22魚鷹機，分別在普天間基地與嘉手納基地起降45次及4次。美國海軍的CMV魚鷹機則在嘉手納基地起降了6次」。

另外，木原今天上午接獲美方的3點聯絡，包含CV-22魚鷹機目前未執行飛行；部署在日本全數的魚鷹機經過徹底且慎重的保養及安全檢查後才運作；將盡可能保持透明性並共享事故相關的詳細資訊。

針對五角大廈 發言人11月30日表示沒有掌握到美國國防部 收到的官方請求停飛魚鷹機，木原對此強調：「防衛省已經明確要求美方，未確認安全的話不要執行飛行」。

而內閣官房長官松野博一今天上午針對此事，也表明已經向美方正式要求，就日本在部署的魚鷹型運輸機，除了搜索與救援活動之外，確保飛行安全無虞後再飛行。

另外，日本外務大臣上川陽子今天上午指出，11月30日已經向美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）要求，確認安全後再執行飛行，並「已經與大使館確認為正式要求」。