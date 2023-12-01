電動車福音…密州底特律第14街 打造無線充電道路

測試中的無線充電電動貨車，前方即為埋設在路面下的充電線圈。(美聯社)

底特律第14街劃出四分之一哩的路段，在地下埋設感應線圈，為經過的電動車 無線充電；密西根運輸廳說，這項全國首創的試驗完成後，數年內就可普及。

只要裝有無線充電接受器的電動車，不論駕駛經過或停在線圈上方，就可充電。密西根當局29日在密西根中央科技創新區示範無線充電的新技術。福特汽車公司正在把這個老火車站改裝為自動駕駛汽車的研發中心。

示範技術由以色列 Electreon公司負責研發。該公司專門開發電動車無線充電技術，另在以色列、瑞典、義大利和德國，也簽訂了類似的地面充電合同。密西根州 長惠特默2021年就公告在底特律率先示範的計畫。

該公司業務開發副總童古爾(Stefan Tongur)說，「我們配合密西根的汽車業專長，對外展現無線充電技術，可讓電動汽車獲得更廣泛採用，同時解決里程有限、電網不足、電池大小和價格等問題。本計畫替未來交通工具零排放奠定基礎，屆時，電動車將成為通用工具，而不是特殊或少數人使用的工具。」

裝有接受器的車子靠近充電路段時，地下的線圈會透過電磁場向電池輸電，直到充飽為止。啟動充電線圈的前提是車子要有電池「接電」器。童古爾說，路人、駕駛人、動物行經這段路面很安全。

密西根運輸廳和Electreon簽訂了五年合同，發展路面充電系統。運輸廳將公開招標，徵求廠商重建這條鬧街，包括設置感應充電站。

電動車在美國越來越流行，拜登政府的基建政策一大重心就是要在全國設立50萬個電動車充電站。前述無線充電街，凸顯密西根州和底特律市在電動車科技領域的龍頭地位。

童古爾說，這套技術的營運模式還沒定案，他強調會結合人工智能，「經確認的車子和車主就可充電。」至於收費方式，擬定後會公布。