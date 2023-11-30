美軍魚鷹機墜海1死7失蹤 日改口稱「墜毀」、14架同型機停飛

駐日美軍的V-22「魚鷹」式傾斜旋翼機。資料照片。（路透）

美國空軍一架派駐日本 的V-22「魚鷹」式（Osprey）傾斜旋翼機29日參加訓練任務時，墜入了鹿兒島縣屋久島的外海，成為此款飛機在日本的首例死亡事故。日本防衛省30日表示，將暫停日方的魚鷹機飛行，也要求駐日美軍原則上比照辦理。

美聯社、日本時事通信社與共同社報導，防衛省地方協力局長大和太郎在參議院 聽證會表示，日本計畫暫時中止魚鷹機的飛行。防衛省官員指出，原定30日在佐賀縣目達原駐屯地進行的訓練飛行取消，此係部署在日本陸上自衛隊基地的14架日方魚鷹機全數停飛計畫的一部分。

根據報導，大和太郎30日早上向駐日美軍司令、美國空軍中將魯普提出了請求。防衛省官員表示，美軍一架魚鷹機在事故後加入了搜救行動。

日本防衛大臣木原稔則表示，在這起致命事故之後，日本政府已經要求美軍暫停魚鷹機的飛行。他在參院 外交防衛委員會上指出，「我們要求（美軍），除了搜救行動，只有在確認安全之後才進行飛行」。同時，防衛省29日的說明稱魚鷹機「迫降水面」，木原改稱魚鷹機「已經墜毀」，稱這起事故「給當地的人們造成嚴重不安，非常遺憾」。

根據日本第十管區海上保安總部（鹿兒島）的說明，失事魚鷹機上有8人，而不是之前公佈的6人。一名男子被救起送醫宣告不治，海保和海自衛將繼續搜救失蹤的其他7人。