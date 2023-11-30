我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約遊民數量明顯減少？市民：沒感覺

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

美軍魚鷹機墜海1死7失蹤 日改口稱「墜毀」、14架同型機停飛

編譯周辰陽／即時報導
駐日美軍的V-22「魚鷹」式傾斜旋翼機。資料照片。（路透）
駐日美軍的V-22「魚鷹」式傾斜旋翼機。資料照片。（路透）

美國空軍一架派駐日本的V-22「魚鷹」式（Osprey）傾斜旋翼機29日參加訓練任務時，墜入了鹿兒島縣屋久島的外海，成為此款飛機在日本的首例死亡事故。日本防衛省30日表示，將暫停日方的魚鷹機飛行，也要求駐日美軍原則上比照辦理。

美聯社、日本時事通信社與共同社報導，防衛省地方協力局長大和太郎在參議院聽證會表示，日本計畫暫時中止魚鷹機的飛行。防衛省官員指出，原定30日在佐賀縣目達原駐屯地進行的訓練飛行取消，此係部署在日本陸上自衛隊基地的14架日方魚鷹機全數停飛計畫的一部分。

根據報導，大和太郎30日早上向駐日美軍司令、美國空軍中將魯普提出了請求。防衛省官員表示，美軍一架魚鷹機在事故後加入了搜救行動。

日本防衛大臣木原稔則表示，在這起致命事故之後，日本政府已經要求美軍暫停魚鷹機的飛行。他在參院外交防衛委員會上指出，「我們要求（美軍），除了搜救行動，只有在確認安全之後才進行飛行」。同時，防衛省29日的說明稱魚鷹機「迫降水面」，木原改稱魚鷹機「已經墜毀」，稱這起事故「給當地的人們造成嚴重不安，非常遺憾」。

根據日本第十管區海上保安總部（鹿兒島）的說明，失事魚鷹機上有8人，而不是之前公佈的6人。一名男子被救起送醫宣告不治，海保和海自衛將繼續搜救失蹤的其他7人。

日本 參院 參議院

上一則

15歲移居美、獲諾貝爾和平獎…外交教父季辛吉大事記

下一則

最新民調：美民眾強烈支持軍援烏克蘭、以色列與台灣

延伸閱讀

日本行

日本行
北韓再控美軍偵察機入侵經濟區 戰機緊急升空應對

北韓再控美軍偵察機入侵經濟區 戰機緊急升空應對
11月逾93萬旅客訪日 香港旅客占近一成

11月逾93萬旅客訪日 香港旅客占近一成
岸田20日訪福島 最快22日決定核處理水何時入海

岸田20日訪福島 最快22日決定核處理水何時入海

熱門新聞

全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元