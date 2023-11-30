UAW推動13家車廠員工入工會 包括豐田、福斯、特斯拉

UAW主席費恩(前)今年領導工會與底特律三大車廠談判，為會員爭取到優厚待遇調整，現在想趁勝追擊，將豐田、福斯、特斯拉等13家沒有工會的車廠的近15萬名員工納入旗下。(路透)

美國最大汽車工人組織「聯合汽車工會」(UAW)29日正式宣布，將推動史上最大組織運動，在包括豐田 、福斯、特斯拉 等13家在美設廠的傳統及電動車廠籌組工會，招收這些車廠近15萬名非工會員工加入會，重建工會在汽車業的影響力。

華爾街日報報導，UAW目前代表福特、通用及斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠約14萬5000名員工。這次廣泛的工會籌組行動，目的是想讓該組織數十年來首度大幅增加成員。

幾十年前，UAW尖峰期擁有約150萬會員，但隨著汽車廠縮減規模、產線外包，而減少國內工作機會，工會今天擁有約40萬會員，其中還包括非汽車業工人。

UAW主席費恩(Shawn Fain)已勾勒各項計畫，來組織尚未加入工會的工人，但29日公布計畫詳細範圍，還屬首次。UAW表示，籌組工會的行動包括30多家車廠工人。

費恩10月與底特律市三大車廠達成臨時協議，當時便表示，工會2028重返談判桌時，代表的將不僅是三大車廠，而是五大或六大車廠。

三大車廠與UAW簽訂為期四年的合約，確保基本工資調升25%、汽車公司關廠時罷工、調薪要考慮生活成本等，讓勞方大為受惠。

UAW與底特律三大車廠勞資談判結束後，無工會的汽車公司如本田 、速霸陸及豐田汽車也跟進調薪，以維持競爭力。費恩表示，這些加薪顯示UAW新近取得的成績，促使其他公司員工考慮加入UAW。

本田汽車發言人表示，公司不相信第三方能改善公司員工的際遇；睿維安(Rivian)及福斯汽車婉拒置評。

過去十年間，UAW試著在特斯拉、日產及福斯汽車等車廠籌組工會，但沒成功。康乃爾大學教授卡茲(Harry Katz)表示，那些車廠很多在南方州，政治氛圍對工會勞工較不友善。

今年工會運動風起雲湧，從賭場業、醫療團體，乃至影視業工會都舉辦多場大規模罷工，UAW也乘勢而起。

費恩領導的團隊包括一些不在汽車界工作的勞運志工，帶頭做溝通、討價還價及法律工作，最終才由三大車廠取得創紀錄合約。

目前領導籌組工會的人是新加入UAW的薛波德(Brian Shepherd)，他是海軍退伍軍人、柔道黑帶，有帶領組織醫療業地方工會的經驗。