我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

UAW推動13家車廠員工入工會 包括豐田、福斯、特斯拉

編譯潘勛／綜合29日電
UAW主席費恩(前)今年領導工會與底特律三大車廠談判，為會員爭取到優厚待遇調整，現在想趁勝追擊，將豐田、福斯、特斯拉等13家沒有工會的車廠的近15萬名員工納入旗下。(路透)
UAW主席費恩(前)今年領導工會與底特律三大車廠談判，為會員爭取到優厚待遇調整，現在想趁勝追擊，將豐田、福斯、特斯拉等13家沒有工會的車廠的近15萬名員工納入旗下。(路透)

美國最大汽車工人組織「聯合汽車工會」(UAW)29日正式宣布，將推動史上最大組織運動，在包括豐田、福斯、特斯拉等13家在美設廠的傳統及電動車廠籌組工會，招收這些車廠近15萬名非工會員工加入會，重建工會在汽車業的影響力。

華爾街日報報導，UAW目前代表福特、通用及斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠約14萬5000名員工。這次廣泛的工會籌組行動，目的是想讓該組織數十年來首度大幅增加成員。

幾十年前，UAW尖峰期擁有約150萬會員，但隨著汽車廠縮減規模、產線外包，而減少國內工作機會，工會今天擁有約40萬會員，其中還包括非汽車業工人。

UAW主席費恩(Shawn Fain)已勾勒各項計畫，來組織尚未加入工會的工人，但29日公布計畫詳細範圍，還屬首次。UAW表示，籌組工會的行動包括30多家車廠工人。

費恩10月與底特律市三大車廠達成臨時協議，當時便表示，工會2028重返談判桌時，代表的將不僅是三大車廠，而是五大或六大車廠。

三大車廠與UAW簽訂為期四年的合約，確保基本工資調升25%、汽車公司關廠時罷工、調薪要考慮生活成本等，讓勞方大為受惠。

UAW與底特律三大車廠勞資談判結束後，無工會的汽車公司如本田、速霸陸及豐田汽車也跟進調薪，以維持競爭力。費恩表示，這些加薪顯示UAW新近取得的成績，促使其他公司員工考慮加入UAW。

本田汽車發言人表示，公司不相信第三方能改善公司員工的際遇；睿維安(Rivian)及福斯汽車婉拒置評。

過去十年間，UAW試著在特斯拉、日產及福斯汽車等車廠籌組工會，但沒成功。康乃爾大學教授卡茲(Harry Katz)表示，那些車廠很多在南方州，政治氛圍對工會勞工較不友善。

今年工會運動風起雲湧，從賭場業、醫療團體，乃至影視業工會都舉辦多場大規模罷工，UAW也乘勢而起。

費恩領導的團隊包括一些不在汽車界工作的勞運志工，帶頭做溝通、討價還價及法律工作，最終才由三大車廠取得創紀錄合約。

目前領導籌組工會的人是新加入UAW的薛波德(Brian Shepherd)，他是海軍退伍軍人、柔道黑帶，有帶領組織醫療業地方工會的經驗。

特斯拉 本田 豐田

上一則

消費者報導：電動車較汽油車不可靠 問題多8成

延伸閱讀

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%
Cybertruck終於正式上市 特斯拉30日首批交車

Cybertruck終於正式上市 特斯拉30日首批交車
遭指「煞車失靈」特斯拉求償70萬美元 中國法院判賠280元

遭指「煞車失靈」特斯拉求償70萬美元 中國法院判賠280元
瑞典郵政不遞送特斯拉車牌 馬斯克贏法院臨時裁決「可自取」

瑞典郵政不遞送特斯拉車牌 馬斯克贏法院臨時裁決「可自取」

熱門新聞

全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元