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貸款變難 中小企業轉向家人和群眾募資

編譯尤寶琪／綜合29日電
由於聯準會持續升息，加上今年春天三家地區性銀行倒閉，大小銀行都收緊放款標準，使得小企業取得融資更加困難。(美聯社)
由於聯準會持續升息，加上今年春天三家地區性銀行倒閉，大小銀行都收緊放款標準，使得小企業取得融資更加困難。(美聯社)

中小企業成長面臨挑戰，其中之一就是取得貸款變難，不少中小企業因此轉向求助家人或群眾外包(crowdsourcing)，來實現成長，不然就乾脆放棄需要更多資本的擴張計畫。

兩年來聯準會(Fed)持續升息，大小銀行都收緊放款標準；今年春天三家地區性銀行的倒閉，加上監管單位進一步縮緊的可能性，也讓銀行放款貸款變得更加謹慎。

Fed每季都會針對銀行信貸業務進行調查，約49%的銀行表示，因經濟前景日益不確定，今年第三季度收緊了對年銷售額低於5000萬元的小企業貸款標準，2022年同期則為22%。

Biz2Credit數據結果也大致相同；2022年6月，大型銀行對於小企業貸款申請的過關率是15.4%，10月時降到13%；小規模銀行的小企業貸款批准率，則只剩五分之一，遠低於疫情前的50%。

同時，利率則視大幅上升；根據全國獨立企業聯合會(NFIB)數據，10月份短期貸款的平均利率為9.1%，較2022年同期的6.7%和2021年的4.9%高出許多。

猶他州鹽湖城(Salt Lake City)的夏安·史密斯(Cheyenne Smith)，利用積蓄和退休金加上貸款約8萬元，創立專為兒童生產牛仔雨鞋的Dakota Ridge；史密斯沒多久就意識到，她需要更多資金來打造庫存，但疫情導致她近兩年沒有報稅表，讓她因此無法取的小企業貸款；而線上貸款機構的條款又過於嚴苛，要求每周還款或支付高達40%的利息。

「嘗試取得貸款簡直是場惡夢，」她說；別無選擇，史密斯在2022年底向母親借了約3萬元。

香特兒·錢布利斯(Shantell Chambliss)2017年在維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)創立Nonprofitability顧問公司並在沒有外部融資的情況下成長；錢布利斯今年5月計畫擴張，卻因無法取得她目標所需的2萬5000元貸款，不得不推遲計畫，並準備在1月展開一項大眾募款計畫，希望藉此取得資金。

貸款 疫情 利率

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