65%家長遭成年兒女「啃老」 這3州父母每月金援逾800元

家長拿錢給成年兒女，最常見的用途是購買食物。(Getty Images)

「今日美國」(USA Today)「藍圖」(Blueprint)財經研究團隊最新調查指出，居住州人口超過200萬人、育有Z世代(Gen Z)或千禧世代(Millennial)22歲以上成年兒女的家長當中，高達65%仍每個月拿錢供孩子花用。

至於家長為成年兒女提供金援的數額有多少，統計顯示，最高的是加州 家長，每月平均給869.50元；其次是華盛頓州家長給853元，維吉尼亞州 家長給841.20元。

今日美國報導，對於已經成年的兒女，某些家長仍繼續幫忙支付手機帳單、健保保費或串流影音訂閱費用。

「藍圖」財經研究團隊調查指出，人口超過200萬的36個州裡，育有22歲至40歲之間成年兒女的家長當中，高達65%的人平均每月拿718元給孩子花用。這些父母當中，有43%表示提供金援並沒有任何附帶條件。

除前三名加州、華盛頓、維吉尼亞以外，第四名到第十名依次為：紐約州(761.10元)、俄亥俄州(759.20元)、麻州(705.10元)、伊利諾州(697.40元)、南卡羅來納州(683.40元)、德州 (671.20)、猶他州(667元)。

家長拿錢給成年兒女做何用途？這份調查顯示，購買食物是最常見的開銷，占27%，其次為占23%的房屋花費，包括房租、房貸等；手機費用占21%。衣食住行等基本生活開銷占19%。

若以地點區分，最常為成年兒女手機費用埋單的是路易西安納州、喬治亞州和德州家長。最常為成年兒女訂閱Netflix 、Spotify等串流影音頻道付費的是科羅拉多州、華盛頓州和加州家長。最常為成年兒女還債的是新澤西州、賓州和加州家長。

雖然法律規定18歲就已成年，但這項調查顯示，受訪家長大多認為孩子必須財務獨立的年齡是24歲。在生活開銷較昂貴的紐約州，家長認為孩子到了25.9歲才財務獨立並不算太遲。對比之下，新墨西哥州、內華達州的家長則認為孩子接近23歲時就應該要能財務獨立。