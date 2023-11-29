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「運動畫刊」被抓包評論文章是AI寫的 作者照片也造假

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
「運動畫刊」卻被爆出刊登人工智慧（AI）生成的文章。（美聯社）
「運動畫刊」卻被爆出刊登人工智慧（AI）生成的文章。（美聯社）

多年來，美國知名運動雜誌「運動畫刊」憑藉著高品質文章和令人驚嘆的照片，廣受數百萬讀者喜愛，近日卻被爆出刊登人工智慧（AI）生成的文章而招致批評。

「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，「運動畫刊」（Sports Illustrated）每年冬季出版的泳裝特輯，總會掀起各界一番熱議，本週卻陷入另一場風暴中心。有新聞報導指責這家標竿性媒體刊載AI生成的故事，而這些文章的作者署名和大頭照似乎皆由機器產生。

網路科技新聞媒體「未來主義」（Futurism）昨天指出，運動畫刊今年夏天在網站發布一連串產品評論，最初署名的作者既不出現在任何社群網站上也沒有其他出版紀錄，更弔詭的是，這名作者的大頭照可以在一個提供AI生成庫存照片的網站上找到。過了一段時間後，原本的資料竟被另一個署名和大頭照取代。

面對這些指控，運動畫刊已刪除相關內容。後來，經營的這家雜誌的「艾瑞納集團」（The Arena Group）發言人說，這些內容都是由第三方行銷機構所撰寫，作為目前正在審查的許可協議的一部分。艾瑞納集團說，提供文章的AdVon Commerce否認內容是由AI生成，並解釋在某些情況下使用假名是為了「保護作者隱私」。

相關報導震驚了體育新聞界。運動畫刊的工會工作人員發表聲明，稱他們對這些指控感到「震驚」，並「對與如此不尊重我們讀者的事情有所牽連深感遺憾」。

「紐約時報」隨後報導，艾瑞納集團已終止與AdVon的合作關係。

然而，這並非首例。在上述報導曝光之際，體育新聞業本身正處於一場不斷擴大的假新聞危機之中。

上個月，ESPN播出美國職籃NBA球星里拉德（Damian Lillard）首披密爾瓦基公鹿戰袍的賽後訪問，被一部分觀眾發現採訪看起來怪怪的：里拉德沒有穿比賽時所穿的球衣，看台上也沒有球迷。果不其然，這段影片是將里拉德2020年在NBA「泡泡」（bubble）隔離園區受訪的畫面進行修改並重新利用，他原本穿的波特蘭拓荒者球衣則被粗糙移除、竄改。

在此之前，美國最大報紙發行商甘尼特報團（Gannett）已暫停使用AI工具報導高中體育賽事，原因是這些報導慘遭讀者無情嘲諷寫得超爛，讀起來就像作者對這些運動一無所知。

德國雜誌Die Aktuelle今年4月在封面刊登一級方程式（F1）賽車德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）微笑的照片，標題為「舒馬赫首度受訪」，儘管內文已告知讀者文中「引述」的內容全都是由AI機器人生成，仍引起公眾反彈，舒馬赫的家人也揚言提告，迫使出版商道歉並開除雜誌總編。舒馬赫2013年12月在法國阿爾卑斯山度假滑雪出意外導致腦部嚴重受傷後，至今沒有公開露面。

學者艾佛列克（John Affleck）表示：「我們認為AI無所不知，但實際上，它就像一個笨拙的實習生：它所做的一切都必須經過檢查，它經常出錯，它是糟糕的寫稿人，充滿陳腔濫調。」他接著說：「但笨拙實習生會隨著時間愈來愈聰明。所以，看看它們如何成長。」

他認為，AI技術可以負責任的態度加以運用，讓產業和其服務的受眾雙雙受惠。

AI 德國 NBA

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