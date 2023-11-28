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AI輕易「扒光」衣服… 假裸照摧毀青少年人生 僅少數州立法管制

記者顏伶如／綜合報導
人工智慧生成的女性、青少年男女裸照數量激增，嚴重影響受害者的未來。(Getty Images)
人工智慧生成的女性、青少年男女裸照數量激增，嚴重影響受害者的未來。(Getty Images)

人工智慧(AI)科技日新月異，可以輕易將一般日常照片改造成栩栩如生的裸照，AI生成的女性、青少年男女，甚至兒童裸照數量激增，受害者的人生受到嚴重衝擊。

華盛頓郵報報導，YouTube網紅蓋比‧貝兒(Gabi Belle)得知網路上正在流傳一張她一絲不掛站在田園裡的裸照時，整個人驚呆了，因為26歲的她不曾拍過這張照片，知道照片是假的，發簡訊請同事幫忙刪照片，卻被告知網上還有近百張假裸照，這些照片來自於專門製造人工智慧生成裸照的色情網站。

貝兒覺得很噁心，也覺得被冒犯，對於有人利用她的肖像製造假裸照感到不可思議。

報導指出，人工智慧生成的假裸照與色情影片有如雨後春筍般出現，AI工具可以透過計算與分析，輕易扒光照片裡的人物，或以天衣無縫手法，更換性愛影片主角的面容。

產業分析師吉娜維芙‧吳(Genevieve Oh，音譯)指出，發布AI生成色情圖片的十大網站裡，假裸照從2009年到2018年增加了290%。這些網站有知名人物、政治人物的假裸照，例如紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，還有普通少女的裸照，受害者肖像被不肖人士用來讓當事人難堪，或勒索當事人，甚或滿足私人幻想欲望。

賓州大學(University of Pennsylvania)數位權益倡議研究員麥杜克斯(Sophie Maddocks)表示，深偽色情影像如今大多鎖定未成年女孩。

華郵報導指出，受害者幾乎無力招架，並沒有任何聯邦法律可以用來規範深偽(deepfake)色情圖檔，目前只有少數幾州立法管制。

法律學者說，AI自動生成影像可能不受肖像智慧財產權保護，因為影像產生來自於數百萬筆影像資料。

人工智慧生成的女性、青少年男女裸照數量激增，不受肖像智慧財產權保護，也無聯邦法律...
人工智慧生成的女性、青少年男女裸照數量激增，不受肖像智慧財產權保護，也無聯邦法律可以規範。(路透)

AI 人工智慧 華郵

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