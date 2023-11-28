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阻止非法入境 德州、亞利桑納州部分關口關閉 車流也限制通行

編譯陳韻涵／綜合27日電
非法穿越格蘭河進入德州伊格爾帕斯的非法移民每天接近萬人，迫使海關與邊境保護局27日再度封閉部分關口，以便集中人力應對。圖為邊防人員開車巡邏亞利桑納州路克維爾美墨邊界。(美聯社)
非法穿越格蘭河進入德州伊格爾帕斯的非法移民每天接近萬人，迫使海關與邊境保護局27日再度封閉部分關口，以便集中人力應對。圖為邊防人員開車巡邏亞利桑納州路克維爾美墨邊界。(美聯社)

因應非法入境人數激增，聯邦海關與邊境保護局(CBP)27日下午起關閉德州關口並限制亞利桑納州的車流，以調動更多資源協助處理非法移民事宜；當局表示，這是政府難以應對非法移民快速變換路線的最新跡象。

美聯社報導，CBP關閉德州伊格爾帕斯鎮(Eagle Pass)兩座橋梁之一，這個人口約3萬人的小鎮，去年一度成為當局處理非法移民最繁忙的通道。此外，CBP也管制利用亞利桑納州路克維爾(Lukeville)的車流，路克維爾是偏遠的沙漠關口，近幾個月成為偷渡客入美的主要路線。

路克維爾屬於邊境巡邏隊(BP)亞利桑納州土桑(Tucson)管區，那是美國與墨西哥邊境截至10月，最繁忙的九個關口之一。

CBP聲明表示，「受到人口販運集團兜售假消息，剝削弱勢並慫恿非法移民的情況下，西南邊境的偷渡客人數激增；當CBP投入更多資源應對處置，非法入境的趨勢也出現變化。」

CBP聲明表示，德州伊格爾帕斯一號橋於中部時間27日下午3時起禁止車輛通行，亞利桑納州路克維爾自當地時間下午2時起管制車流。

伊格爾帕斯一號橋已非首次因為偷渡客激增而關閉，9月底也曾因數千名庇護尋求者湧入而關閉數周，上一次的庇護尋求者中有大多數人來自委內瑞拉，眾多偷渡客也讓德州南部的邊境官員疲於應對來自墨西哥黑石市(Piedras Negras)的移民。

執法人員表示，非法穿越格蘭河進入伊格爾帕斯的非法移民每天上看1萬人，因此必須封閉一號橋，集中人力應對二號橋的非法移民。

9月的關橋事件持續近一個月，影響貿易、商業活動和公民過境就醫和探親的安排。伊格爾帕斯市長薩利納斯(Rolando Salinas Jr.)表示，該次橋梁封閉對該市的貿易和貨運造成至少50萬元的損失。

非法移民 偷渡客 CBP

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