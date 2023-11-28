蘋果CEO庫克：各國將在未來12-18個月訂出AI規範

蘋果執行長庫克。(美聯社)

在知名人工智慧（AI ）聊天機器人OpenAI開除執行長奧特曼的前一天，蘋果執行長庫克 在接受播客（podcast）節目訪問時，明確表示他認為美國、歐洲及亞洲對AI的規範快來了，未來12~18個月後將出現一些AI規範。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，庫克是在相當罕見的場合發表這些看法：他在英國天后歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的倫敦家裡，即時接受杜娃黎波的播客訪問。

庫克聊到許多話題，包括蘋果執行長的接班規畫。他認為，蘋果下一位舵手將從內部擢升，但他拒絕透露可能人選。

不過，從投資 人觀點來看，最饒富興味的部分是他對AI的評論，比過去的憂慮AI風險又更進一步。他在蘋果最近的財報說明會上說，蘋果正在開發生成式AI，他不會談細節，「但你能押注我們正在大量投資」。

庫克接受杜娃黎波訪問時說，對目前的蘋果客戶來說，蘋果的所有產品都已遍布AI，包括在邊寫簡訊和電郵時會預測下一個字。

他說，最近人們對AI的想像比較偏重在生成式AI、以及使用大型語言模型，「我認為這可以是個改變人們生活的領域，能以好的方式改變生活」，例如幫助人們診斷健康問題，只是AI能做的事情種類有限，「遺憾的是，AI也能做壞事」，「現在我們對AI、這種新型態AI、生成式AI的需求，是一些使用規範」，「我認為世界各國政府都正聚焦於此，聚焦於如何規範，我們試著提供幫助」。

庫克說，公允評估而言，多數政府目前都落後趨勢，「但我認為他們會迅速趕上，我認為美國、英國、歐盟及好幾個亞洲國家都正加快速度，我的確認為未來12~18個月後將出現一些AI規範，我相當有信心這會出現」。