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2死、99人感染 哈密瓜汙染蔓延32州

編譯俞仲慈／綜合26日電
全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)
全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

據「每日郵報」報導，全國爆發因食用遭汙染的哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。

疾病管制暨預防中心(CDC)24日提出警告並公布新病例，因為過去一周來，吃下受感染的哈密瓜或切片水果，造成的病例增加一倍。

CDC沒有提供患者相關資料，但已經針對患者進行檢體採樣，以確認感染源與汙染水果檢驗出的相同菌株，CDC坦承確實的感染人數「可能會更多」。

據了解，自今年10月中旬至11月期間，全國各地賣場出售的哈密瓜，包括Vinyard、ALDI、Freshnessguarantee和RaceTrac以及部分切片水果盒，都受到感染。

CDC表示，包括貼有「Malichita」、「4050」和「墨西哥產品/produit du Mexique」等標籤的生鮮哈密瓜，以及貼上Vinyard黃色標籤或Fresh紅色標籤的切片哈密瓜。

另外阿爾迪(ALDI)旗下分裝的哈密瓜和鳳梨也受到影響，還有Freshnessguarantee和RaceTrac生產的切片哈密瓜、時令綜合水果等混合水果盒，均分裝成透明方形或圓形塑膠容器出售。

CDC呼籲消費者將汙染水果，直接丟棄或辦理退貨，並且清潔可能因接觸而受汙染的農產品，若消費者連續三天出現腹瀉、發燒、血便或嘔吐，應該立即就醫。

CDC提醒慢性疾病患者、免疫系統較弱者以及12個月以下嬰兒和老人，一旦感染沙門氏桿菌，有變成重症之虞，應該格外注意。

通常在食用受汙染食物後，約12小時至三日內即出現感染症狀，包括腹瀉、發燒和腹部絞痛；而且極少數病例，因為沙門氏桿菌進入血液內，引起嚴重併發症，例如動脈血管感染、心內膜炎(心臟瓣膜發炎)和關節炎等。

根據統計，國內每年有超過130萬人感染沙門氏桿菌，造成2萬6500人住院，420人死亡。

CDC 墨西哥 併發症

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