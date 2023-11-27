開車中風陷樹林 密西西比6歲女童救母脫險

六歲女童布萊安娜·庫克(前)救回母親一命，911調度員馬龍(後)指導她如何應變。(美聯社)

密西西比州鄉村地區一名六歲女童臨危不亂，讓緊急救援人員及時找到她和中風 母親，事後獲得當地郡政府表揚。

事發於10月23日，密州哥倫布(Columbus)六歲一年級學生布萊安娜·庫克 (Bryanna Cook)隨母親約蘭達(Yolanda Cook)開車前往探望祖母，在密州21號高速公路上，約蘭達突然中風毫無反應，汽車停在樹林後方。

布萊安娜說當時感到害怕，於是拿起母親的手機打電話給祖母告知情況。

祖母叫她撥打911，布萊安娜首先與諾克蘇比郡(Noxubee)調度員通上話，隨後這名調度員將布萊安娜轉接給朗茲郡(Lowndes County)調度員馬龍(Latonya Malone)。

布萊安娜向馬龍及兩郡的緊急救援人員描述了周圍環境、汽車與道路的距離以及母親的狀況，準確無誤的為馬龍和急救人員提供了幫助。

馬龍說，「布萊安娜能夠告訴我們他們要去哪裡，祖母也提供了幫助，根據兩人離家的時間估計當時可能位置。」

大約兩小時後，救援人員找到她們，當時布萊安娜仍在與馬龍通電話，按照指示協助母親，包括打開車門讓母親呼吸新鮮空氣，輕拍她的臉頰，看看她是否會醒來。

馬龍說，布萊安娜臨危不亂以及祖母提供的訊息，幫助急救人員終於找到兩人，約蘭達即時被送到醫院，然後由醫療直升機轉送到北密西西比醫學 中心，她已於10月31日康復出院。

布萊安娜就讀學校的校長表示，布萊安娜向學校師生們表現出正確的價值觀，她對同學很友善、富有同情心和耐心，不難相信她能夠撥打911讓她及母親獲救。

朗茲郡的主管也就這次事件，表揚了布萊安娜。