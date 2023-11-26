警車高速追捕人蛇 德州常釀車禍致死傷

11月8日在距離美墨邊境附近，一輛疑似搭載非法移民而被德州警方高速追逐的汽車失控迎面撞上對向來車，車內6人全都喪生。(美聯社)

今年11月8日在距離美墨邊境約60哩處，一輛疑似搭載非法移民 而被德州 警方高速追逐的汽車失控迎面撞上對向來車，車內6人，包括21歲的駕駛，及一對來自喬治亞州的夫婦，全都喪生。這對夫婦的兒子勒馬(Jairo Lerma)質疑，「這麼危險的地方還開那麼快。這是可以避免的呀。」

這起意外不是單一事件，德州警車高速追捕人蛇常造成無辜死傷的悲劇，邊境居民遭殃卻無奈。

全國各地警察單位都在檢討，追捕嫌犯該有時間、地點和速度的限制，結論通常是盡量減少「危險的高速追逐」。但警政專家說，德州是個例外，授權警察自行決定是否「放膽追逐、抓人」。

德州州長艾伯特2021年宣布實施「孤星作戰」(Operation Lone Star)，放任警察逮捕非法入境 移民和難民，從此在公路上追捕「嫌犯」的場面，層出不窮，已造成好幾十人死亡，更多人受傷，連路人都遭殃；從艾爾帕索到布朗斯威爾的邊境居民為此懊惱不已。

勒馬父母親遇難的車禍地點札瓦拉郡(Zavala County)，是警車追逐非法移民最頻繁的地方，孤星作戰實施頭兩年，就發生175次追逐；在此之前，全年只有7次。在57號國道路邊開墨西哥簡餐店的羅德里格茲(Paul Rodriguez)夫婦說，真的很危險，「有時候會衝著我們或顧客過來。」他兼營的拖吊公司時常接到把撞毀車輛拖走的生意，他因此不准家人駕車上57號國道。

該郡最大城鎮水晶城(Crystal City)市長摩任諾(Frank Moreno Jr.)看多了被追車輛撞得歪七扭八的樣子，根本就不走這條路。「根據我多年軍中服役的經驗，那種情況還要我去上當？門兒都沒有。」

德州公安廳說，2021至22年，州警追車造成29人死亡，比前兩年多一倍，這還不包括與德州合作的其他執法單位所造成的事故。

人權觀察組織說，孤星作戰實施到2023年7月，警車追逐致死人數超過60人。死亡人數的增加，大致與警車追逐次數成正比：2019年警車追逐500次，2022年倍增為1100次。