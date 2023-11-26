我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

國稅局推遲納稅期限 80億稅收泡湯

編譯廖振堯／綜合25日電
國會過去兩年推動數條新稅收法案，且設定嚴格的納稅截止日期。但國稅局(IRS)一再延遲適用新計畫，本周更宣布再延後兩年實施，此舉可能造成財政部損失超過80億元稅收。(美聯社)
國會過去兩年推動數條新稅收法案，且設定嚴格的納稅截止日期。但國稅局(IRS)一再延遲適用新計畫，本周更宣布再延後兩年實施，此舉可能造成財政部損失超過80億元稅收。(美聯社)

國會過去兩年推動數項法案，向電商平台、長期401(k)儲蓄戶、虛擬貨幣交易制定新的稅收要求，且設定嚴格的納稅截止日期。但國稅局(IRS)一再延遲適用新截止日的計畫，本周更宣布延後兩年實施，此舉可能造成財政部損失超過80億元稅收。

華爾街日報報導，國稅局此決定幫助受影響的納稅人避免繁複的申報要求；但也代表立法者增加稅收、推動嚴格繳稅的嘗試失敗了。

民主黨在國會2021年通過一項法案，指示電商平台應向國稅局以及年營業收入超過600元的賣家發送資訊申報表，原定2022年納稅年度生效，首批表格將於2023年初發送。稅務聯合委員會估計法案通過的前兩年就能增加約20億元稅收。但國稅局去年12月宣布延遲，因納稅人可能還未了解如何填寫這些表格。

另項也在2021年通過的法律希望確保虛擬貨幣交易的申報需與股票相同，讓國稅局更了解不透明的金流、用於審計和課稅。此規定應於2023年納稅年度生效、表格於2024年發送，國稅局今年稍早則說要到2026年才會完全生效；前兩年預計創造逾40億元的稅收也因此泡湯。

去年頒布的另項法律要求50歲或以上的大多數401(k)儲蓄戶改變繳款方式，原定於2024年開始，但被行業團體質疑後，國稅局又給了兩年的時間，此舉可能在10年內造成約20億元稅款短收。

共和黨眾議員、歲出入委員會米勒(Carol Miller)稱國稅局已完全失控、自行制定法律，必須為此負責，「要提醒拜登政府：法律是國會制定的，他們才是必須正確執行。」

國稅局最近的一份聲明辯稱規則延遲是合理的，指出稅法賦予稅務員「管理、處理、實施、指導和監督」稅法執行和應用的權力，有自由裁量權，因此試圖在履行納稅義務與嚴格執法間取得平衡，像是今年加州一連串自然災害後，國稅局便讓該州居民延後7個月繳納2022年稅款。

國稅局 虛擬貨幣 儲蓄

上一則

6州靠線上賭場大賺 全美仍難合法化

下一則

警車高速追捕人蛇 德州常釀車禍致死傷

延伸閱讀

2024年首季度利率保持穩定

2024年首季度利率保持穩定
網路小額交易新規 再度延期

網路小額交易新規 再度延期
加拿大推減碳補貼法案 約197億美元

加拿大推減碳補貼法案 約197億美元
國際防詐騙意識週 國稅局呼籲納稅人防範欺詐陷阱

國際防詐騙意識週 國稅局呼籲納稅人防範欺詐陷阱

熱門新聞

今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28
今年1月開獎的兆彩樂透，獨得13億5000萬元頭獎的緬因州男子，因不滿前女友未能遵守雙方保密協議，將中獎一事洩漏給其他家人，造成他精神困擾和人身安全風險，向法院提告並具體求償。(美聯社)

中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償

2023-11-18 19:17
拜登總統在白宮火雞赦免活動中，與名為「自由」的火雞合影。(Getty Images)

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

2023-11-20 16:00
OpenAI執行長奧特曼出席舊金山APEC峰會。美聯社

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

2023-11-22 10:25
許多賣家趁著年終購物潮推出商品折扣，但有些是提高售價再打折，民眾還是要懂得聰明消費。（Getty Images)

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

2023-11-24 19:00

超人氣

更多 >
銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點