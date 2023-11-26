國稅局推遲納稅期限 80億稅收泡湯

國會過去兩年推動數條新稅收法案，且設定嚴格的納稅截止日期。但國稅局(IRS)一再延遲適用新計畫，本周更宣布再延後兩年實施，此舉可能造成財政部損失超過80億元稅收。(美聯社)

國會過去兩年推動數項法案，向電商平台、長期401(k)儲蓄 戶、虛擬貨幣 交易制定新的稅收要求，且設定嚴格的納稅截止日期。但國稅局 (IRS)一再延遲適用新截止日的計畫，本周更宣布延後兩年實施，此舉可能造成財政部損失超過80億元稅收。

華爾街日報報導，國稅局此決定幫助受影響的納稅人避免繁複的申報要求；但也代表立法者增加稅收、推動嚴格繳稅的嘗試失敗了。

民主黨在國會2021年通過一項法案，指示電商平台應向國稅局以及年營業收入超過600元的賣家發送資訊申報表，原定2022年納稅年度生效，首批表格將於2023年初發送。稅務聯合委員會估計法案通過的前兩年就能增加約20億元稅收。但國稅局去年12月宣布延遲，因納稅人可能還未了解如何填寫這些表格。

另項也在2021年通過的法律希望確保虛擬貨幣交易的申報需與股票相同，讓國稅局更了解不透明的金流、用於審計和課稅。此規定應於2023年納稅年度生效、表格於2024年發送，國稅局今年稍早則說要到2026年才會完全生效；前兩年預計創造逾40億元的稅收也因此泡湯。

去年頒布的另項法律要求50歲或以上的大多數401(k)儲蓄戶改變繳款方式，原定於2024年開始，但被行業團體質疑後，國稅局又給了兩年的時間，此舉可能在10年內造成約20億元稅款短收。

共和黨眾議員、歲出入委員會米勒(Carol Miller)稱國稅局已完全失控、自行制定法律，必須為此負責，「要提醒拜登政府：法律是國會制定的，他們才是必須正確執行。」

國稅局最近的一份聲明辯稱規則延遲是合理的，指出稅法賦予稅務員「管理、處理、實施、指導和監督」稅法執行和應用的權力，有自由裁量權，因此試圖在履行納稅義務與嚴格執法間取得平衡，像是今年加州一連串自然災害後，國稅局便讓該州居民延後7個月繳納2022年稅款。