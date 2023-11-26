6州靠線上賭場大賺 全美仍難合法化

全美目前只有六個州允許線上博弈。在新澤西州營運的10年中，線上賭場便創造近70億元收入，為州財政帶來超過10億元稅收。(美聯社)

全美50州目前只有新澤西、康乃狄克、德拉瓦、賓州、密西根和西維吉尼亞等六個州允許線上博弈。在新州 營運的10年中，線上賭場便創造近70億元收入，為州財政帶來超過10億元稅收，也幫助疫情 期間關閉的9家大西洋城賭場維持生計。為什麼線上賭場還沒有在全美廣泛營運呢？

美聯社報導，賭場營運商、線上賭博公司、分析師和民選官員各自提出一些原因，包括擔心線上賭場將搶走實體賭場客源。大部分的州則以求運動彩券為優先，有三分之二的州、近90%的運動彩券是採線上下單。內華達則僅准許網路撲克，不提供其他線上賭博遊戲；羅德島已通過線上賭場法案，但預計要到2024年3月才會生效。

支持者預計更多州很快就會跟進開放線上賭場，部分原因是聯邦政府的新冠疫情紓困 補助即將結束，各州都在尋找新的財源。

網路賭博技術公司Light & Wonder的全球法律總顧問格拉澤(Howard Glaser)表示，線上賭博是史上所推出的遊戲中最有利可圖的收入來源，新州便是成功的證據，並預測不久的未來將有數十個州採用。

至於線上賭場爭奪實體賭場的金源，數據顯示似乎並非如此。研究大西洋城博彩業的斯托克頓大學勞埃德萊文森研究所(Lloyd Levenson Institute at Stockton University)主任珍‧博庫內維奇(Jane Bokunewicz)指出，多數營運線上賭場的州，實體收入與線上收入同步成長，只是增速較慢。

博弈業分析公司Eilers & Krejcik董事總經理卡夫齊克(Chris Krafcik)卻說，一些州猶豫不決，是因為部分立法者可能認為線上賭場是一種比運彩更嚴重、風險更高的賭博形式；另個因素則是不確定能否面對DraftKings、FanDuel等巨頭的競爭，這些公司控制著美國近半的線上賭場市場。卡夫齊克預測到2027年底，只有極少數州會將線上賭場合法化。