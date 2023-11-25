密蘇里州長3年特赦600人 80年來僅見

曾任警長多年的密蘇里州長帕爾森過去三年特赦了600多名受刑人，人數之多，為該州80年來僅見。(美聯社)

曾任警長多年的密蘇里州 長帕爾森(Mike Parson)過去三年特赦了600多名囚犯，人數之多，為該州80年來僅見。「我仍相信法律與秩序」，「罪犯就該受到罪犯的待遇，該受到究責。｣帕爾森對美聯社說，「但這不表示他們一輩子都是罪犯，我們必須看清楚這點。」

2018年6月，因醜聞纏身的共和黨 州長辭職，帕爾森突然從副州長升任州長，一上任就得處理3700個特赦申請案，有些老案子是2009至2017年間民主黨籍州長尼克森(Jay Nixon)所留下來的。

2020年12月起，帕爾森幕僚開始積極研判所有積案和不斷湧進的新案，訂下每月「核定」100件的目標。到目前為止，總共否決了2400件，核准613件，另准20人減刑，成為1941至1945年執政的共和黨州長唐諾爾(Forrest Donnell)特赦1700人以來，績效最卓著的州長。

據美聯社分析，帕爾森赦免的受刑人，42%是癮君子或毒販，28%竊盜，14%闖空門，其次是酒駕、偽造或開空頭支票。

「連帶後果資源中心」(Collateral Consequences Resource Center)總監拉夫(Margaret Love)說，像帕爾森那樣定期宣布一批特赦名單，有助摒除「黑箱決策」的印象。該中心對於有16個州像密蘇里一樣，定期給予受刑人有尊嚴地獲得重生機會，表示肯定。

拜登 總統去年赦免了幾千名大麻吸毒犯，也鼓勵各州跟進。

各州有各自的赦免法，密蘇里州須先經過緩刑與假釋委員會審議，然後建議州長裁決，建議的內容保密。州長何時裁決，沒有期限。