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睡覺不卸妝 桃莉芭頓犯美容大忌 為了這一原因

編譯周靜芝 / 綜合報導
知名鄉村音樂歌手桃莉芭頓睡覺不卸妝，違反美容大忌。(Getty Images)
知名鄉村音樂歌手桃莉芭頓睡覺不卸妝，違反美容大忌。(Getty Images)

知名鄉村音樂歌手桃莉芭頓(Dolly Parton)不只是朝九晚五地頂著一臉濃妝，這位音樂界傳奇人物最近透露，她睡覺時臉上依然化著妝；事實上，這儼然是她幾十年來不變的「美容儀式」。

桃莉芭頓在新書「我的水鑽人生」(暫譯，Behind the Seams：My Life in Rhinestones)中寫道，她開始睡覺不卸妝，部分原因是因為加州經常有地震。她想：「我不能不化妝就上街，以防外面有攝像機，我要隨時準備面對鏡頭！」

不過，除了突發的緊急狀況外，這位77歲的老牌歌手還解釋了為什麼在她和相互扶持的丈夫卡爾·迪恩(Carl Dean)離開加州搬往田納西州之後，她仍然保持同樣的美容習慣。

她說，她不希望和卡爾上床時看起來像個老太婆；這對夫婦的婚姻已維繫50多年。

桃莉芭頓晚間的睡眠習慣可是犯了美容界的大忌；任何一位護膚專家都會警告，睡前卸妝是必不可少的步驟。

不過，桃莉芭頓還是會洗臉的。她說，什麼時候洗臉並不重要，每天只要洗一次就行了。她會在起床後，做完所有的小「儀式」，然後重新開始化妝，每天出門、讓一整天看起來都神采奕奕。

加州 田納西州 地震

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