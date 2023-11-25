最新研究：美國男性預期壽命降至73歲 比女性少6歲

菸酒、藥物濫用也縮短美國男性的壽命。(美聯社)

在「美國醫學 會內科期刊雜誌」(JAMA Internal Medicine)發表的最新研究，美國男性的預期壽命比女性短了近六年，2019年整體預期壽命是78.8歲，到2020年已經下降到77歲，2022年持續下降到只有76.1歲；目前是73歲。

其他先進國家像是日本、南韓、葡萄牙、英國和義大利等國，預期壽命都在80歲或以上，而土耳其(78.6)和中國(78.2)等國也比美國的預期壽命長也較好，這已成為美國衛生主管單位需面對的問題。

菸酒、藥物濫用也縮短美國男性的壽命。(美聯社)

除了整體預期壽命降低之外，美國男性的預期壽命目前為73.2歲，而女性為79.1歲，5.9歲的差距更是自1996年以來兩性之間最大的差距。

這項研究由舊金山加州大學 醫學院、哈佛大學公共衛生學院合作，研究報告作者Brandon Yan 表示，各國女性往往比男性壽命更長，但這種不斷擴大的差距需要被關注，這可能與遺傳或男性更容易患慢性病等有關。

他表示，類鴉片藥物濫用、心理健康和慢性代謝疾病，解釋了為何性別預期壽命差距不斷擴大，以及總體預期壽命下降，男性在這三種情況下的死亡率更高。

Brandon Yan表示，美國預期壽命的下降顯示，醫療進步已不足以應付公共衛生危機；他說，「我們擁有先進的醫療保健系統，但在預防性護理做的卻不是很好」。

過去，積極的反吸菸運動讓呼吸系統疾病和癌症死亡人數減少，就是透過公共衛生的改善，延長了壽命和也縮小男女預期壽命的差距。

他說，自殺或類鴉片藥物過量等問題對男性的影響較大，這跟社會對男性的期待，讓他們較不會尋求醫療或幫助有關。