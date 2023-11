巴菲特、貝佐斯 感恩節捐款慈善組織

今年感恩節,「股神」巴菲特捐出約8億7000萬元的波克夏股份給妻子名下和子女管理的慈善基金會。(美聯社)

佳節將近,富豪們今年持續慷慨解囊,捐贈大筆金額給各個慈善組織。「股神」巴菲特 (Warren Buffett)捐出約8億7000萬元的波克夏 (Berkshire Hathaway)股份,亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)也捐了1億1755萬元。

有線電視新聞網(CNN)報導,波克夏集團新聞稿稱,該公司將捐贈150萬股給蘇珊·湯普森·巴菲特基金會(Susan Thompson Buffett Foundation),此基金會以巴菲特之妻命名;另外90萬股將平均分配給巴菲特三名子女所經營的三個慈善機構。

巴菲特21日致函股東表示他同意資本主義有它的弱點,包括造成政治影響力巨大差異、貧富差距等,但資本主義可以創造奇蹟,也將繼續創造奇蹟。巴菲特自2006年來每年都會捐出同樣款項,承諾將持續到他去世為止;他也打趣地表示自己已經93歲了、感覺很好,但也意識到「我正在打延長賽」。

貝佐斯的第一天基金(Bezos Day One Fund)21日宣布,今年將捐助38個以解決遊民問題為目標的組織總計1億1755萬元。

這些組織遍布23州,如明尼亞波利斯市的美國印第安人社區發展公司(American Indian Community Development Corporation)、佛州天主教邁阿密總教區慈善機構(Catholic Charities of the Archdiocese of Miami)、華盛頓特區的希望社區(Community of Hope)、懷俄明州夏安的家庭承諾(Family Promise of Cheyenne)等等。

貝佐斯第一天家庭基金表示,捐款目的是幫助這些組織「持續富有同情心的工作,幫助家庭從無家可歸或寄居庇護所,轉移到永久住房,並提供他們實現穩定生活所需的服務。」