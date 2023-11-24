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巴菲特、貝佐斯 感恩節捐款慈善組織

編譯廖振堯／綜合23日電
今年感恩節，「股神」巴菲特捐出約8億7000萬元的波克夏股份給妻子名下和子女管理的慈善基金會。(美聯社)
今年感恩節，「股神」巴菲特捐出約8億7000萬元的波克夏股份給妻子名下和子女管理的慈善基金會。(美聯社)

佳節將近，富豪們今年持續慷慨解囊，捐贈大筆金額給各個慈善組織。「股神」巴菲特(Warren Buffett)捐出約8億7000萬元的波克夏(Berkshire Hathaway)股份，亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)也捐了1億1755萬元。

有線電視新聞網(CNN)報導，波克夏集團新聞稿稱，該公司將捐贈150萬股給蘇珊·湯普森·巴菲特基金會(Susan Thompson Buffett Foundation)，此基金會以巴菲特之妻命名；另外90萬股將平均分配給巴菲特三名子女所經營的三個慈善機構。

巴菲特21日致函股東表示他同意資本主義有它的弱點，包括造成政治影響力巨大差異、貧富差距等，但資本主義可以創造奇蹟，也將繼續創造奇蹟。巴菲特自2006年來每年都會捐出同樣款項，承諾將持續到他去世為止；他也打趣地表示自己已經93歲了、感覺很好，但也意識到「我正在打延長賽」。

貝佐斯的第一天基金(Bezos Day One Fund)21日宣布，今年將捐助38個以解決遊民問題為目標的組織總計1億1755萬元。

這些組織遍布23州，如明尼亞波利斯市的美國印第安人社區發展公司(American Indian Community Development Corporation)、佛州天主教邁阿密總教區慈善機構(Catholic Charities of the Archdiocese of Miami)、華盛頓特區的希望社區(Community of Hope)、懷俄明州夏安的家庭承諾(Family Promise of Cheyenne)等等。

貝佐斯第一天家庭基金表示，捐款目的是幫助這些組織「持續富有同情心的工作，幫助家庭從無家可歸或寄居庇護所，轉移到永久住房，並提供他們實現穩定生活所需的服務。」

貝佐斯也在Instagram上表示很榮幸能夠支持這些組織，完成幫助家庭恢復穩定的使命。

亞馬遜創辦人貝佐斯今年將捐助38個以解決遊民問題為目標的組織總計1億1755萬元...
亞馬遜創辦人貝佐斯今年將捐助38個以解決遊民問題為目標的組織總計1億1755萬元。(美聯社)

巴菲特 貝佐斯 波克夏

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