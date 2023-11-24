美加邊境彩虹橋汽車爆炸案 轉向交通事故

美國海關與邊境保護局公布監視器影像，畫面上方可看到肇事車輛從美國這側高速衝撞分隔島，騰空飛起的瞬間。(美聯社)

美國與加拿大 邊境關口彩虹橋(Rainbow Bridge)22日發生的汽車衝撞爆炸案，死者為50多歲的紐約夫婦，由於現場未發現爆裂物，也無關恐攻，聯邦調查局(FBI )已將調查權交給當地警方做交通事故調查。

FBI於22日晚決定結束調查這起發生在尼加拉瀑布附近彩虹橋美加關口的汽車爆炸案，澄清未發現恐攻證據，化解感恩節假期出遊民眾的緊張情緒，事故調查工作移交給尼加拉瀑布警局車禍處理小組。

車禍原因目前仍待查證，包括汽車機械故障釀禍；警方表示，「考量車禍的複雜性，調查將花費一些時間。」

美聯社引述匿名消息來源報導，這起車禍死者為一對50多歲夫妻，官方尚未公布死者身分。

有線電視新聞網(CNN)報導，駕駛為56歲的曼哈頓商人，乘客是他的妻子，兩人當時正準備參加美國搖滾樂隊KISS在加拿大舉行的巡迴演唱會。

這起意外導致彩虹橋等四個美加關口暫時關閉，拜登總統與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)密切關注調查發展，官員則在繁忙的假期間試圖化解大眾憂慮。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)第一時間便表示，「調查人員並未發現恐攻跡象」；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)22日晚也澄清，此案與恐怖分子或犯罪集團無關，現場未發現爆裂物。

這起車禍的肇事車輛為賓利「Flying Spur」車款，此款車有汽油車與油電車款，尚不清楚撞毀爆炸起火的是哪種車型。

海關與邊境保護局(CBP )公布的監視器畫面顯示，肇事車輛從美國這側高速衝撞分隔島，騰空飛起後重擊地面，爆炸後陷入火海。

這起車禍造成駕駛與乘客死亡，一名CBP官員輕傷，送醫治療後已出院。

彩虹橋意外發生後，另外三個美加邊境關口預防性關閉數小時，22日傍晚已重新開放，彩虹橋則持續封閉進行調查。

彩虹橋所在的小鎮鎮長迪歐達提(Jim Diodati)告訴「加拿大廣播公司」，希望彩虹橋關口能在23日或24日重啟。

數據顯示，彩虹橋平均每天通關的車流量約6000輛次。