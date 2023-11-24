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亞馬遜找上NFL 打造黑五超級盃

記者張聲肇／綜合報導
美式足球聯盟在黑色星期五下午將舉行一場對抗賽，還免費透過亞馬遜網路電視同步播出，顯示亞馬遜和美足聯盟有意打造「亞馬遜超級盃」傳統。(美聯社)
美式足球聯盟在黑色星期五下午將舉行一場對抗賽，還免費透過亞馬遜網路電視同步播出，顯示亞馬遜和美足聯盟有意打造「亞馬遜超級盃」傳統。(美聯社)

在民眾假日血拚最忙碌的「黑色星期五」下午，美式足球聯盟(NFL)邁阿密海豚隊和紐約噴射機隊將舉行一場對抗賽，還免費透過亞馬遜網路電視同步播出，顯示亞馬遜集團和NFL有意打造「亞馬遜超級盃」傳統。

亞馬遜黃金時段影視頻道(Prime Video)副總裁馬林(Jay Marine)說，這是電視直播和美式足球賽的完美結合，「黑五每年都是本公司的超級大事件，我們能投入的幾乎都投入了。」

NFL媒體副總裁史若德(Hans Schroeder)說，黑五是否增加一場比賽，足盟已經討論好一陣子了。感恩節當天連賽三場，是過去兩年來一般賽季當中，觀眾人數最多的比賽。

若緊接在感恩節後的黑色星期五再來一場的話，NFL又可再風光一日，結合亞馬遜影音頻道，更是球賽與生意的天堂。

史若德說，這會讓亞馬遜有機會不斷創新，「我想黑五觀賞美式足球賽，感覺可能稍有不同，卻很獨特，也理當如此。」

亞馬遜當然會在轉播球賽過程插播廣告，但主辦單位保證，不會讓觀眾覺得像是家庭購物頻道和美足賽的結合。

馬林說，廣告會有黑五日的大特價品推銷內容，顯示QR碼，讓觀眾在比賽期間掃描、選購。每半場的一半就會有大促銷廣告，賽前、賽後和中場時段，也有其他好康減價商品，「優待」觀眾。

NFL本季賽事11周以來，平均有1710萬觀眾，比前一季增加6%，依此趨勢，創下2015年以來的最高紀錄應沒問題。根據尼爾遜統計，亞馬遜頻道上，本季最多人觀看球賽的是第二周費城鷹主場迎戰明尼蘇達維京人之戰。

亞馬遜 NFL 黑五

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