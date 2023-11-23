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感恩節假期購物人潮將創新高 但業者對買氣不敢樂觀

編譯劉忠勇／綜合外電
全美零售商聯合會（NRF）預料，從感恩節到網購星期一期間會有1.82億人購物，較去年多出1,600萬人，也是2017年開始追蹤此數據人數最多的一年。（路透）
全美零售商聯合會（NRF）預料，從感恩節到網購星期一期間會有1.82億人購物，較去年多出1,600萬人，也是2017年開始追蹤此數據人數最多的一年。（路透）

本周感恩節假期為購物季揭開序幕，預料人潮將創下歷史新高，但因消費者苦於物價上漲壓力，零售商大都對買氣抱持保留態度。

感恩節隔天的黑色星期五，是美國一年中最盛大的購物大日，零售商無不祭出誘人折扣。今年，商家計劃提供更大折扣，吸引因通膨困頓的消費者上門採購。

全美零售商聯合會（NRF）預料，從感恩節到網購星期一期間會有1.82億人購物，較去年多出1,600萬人，也是2017年開始追蹤此數據人數最多的一年。

而據德勤（Deloitte）估計，消費者這幾天平均消費金額將比去年多出13%，達到567美元。不過，整個購物季的支出預料只能跟上通膨的腳步，標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）預料年終購物季銷售額成長3.3%，低於疫情前3.9%的均值。

安永（EY）首席經濟學家 Gregory Daco 發布報告指出，儘管10月通膨降溫，但消費者對所有成本都高於疫情前的觀感仍在，削弱消費者的消費欲望。

在通膨、利率勁揚以及學貸恢復還款的逆境下，今年消費尚遊刃有餘，令經濟學家相當驚訝。不過，10月就業報告顯示勞動市場呈現放緩，密西根大學11月調查顯示消費者信心處於六個月來低點。

零售業第3季財報也顯示消費者更加保守。家得寶（Home Depot）和Lowe's都表示大件家居修繕方面的支出下降，Kohl's未達到銷售預期反映非必需品消費下降，而百思買（Best Buy）表示需求「更加不穩且難以預測」。沃爾瑪（Walmart）更進一步表示，接下來幾個月售價可能不漲反跌。

從麥肯錫（McKinsey）一分研究來看，近80％的消費者計劃今年假日購物「降檔次」，即將原已計劃購買的商品轉為更便宜的替代品，或者乾脆不買。儘管通膨已從2022年7月達到40年來高峰9.1％回落下來，但「降檔次」的意願在期間反而上升了5個百分點。

根據Adobe Analytics對電子商務價格的評估，零售商在某些類別願意提供更大幅度折扣。調查發現，線上販售的服裝平均最高折扣從19％增加到25％，而電視折扣幅度則從10％增加到24％。

零售商 疫情 黑色星期五

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