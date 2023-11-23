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俄勒岡槍枝法 法官裁決違反州憲

編譯俞仲慈／綜合22日電
俄勒岡州去年公投通過的槍枝管制法，如今遭法官裁決違反州憲。圖為俄勒岡州一家槍店展售的槍枝。(美聯社)
俄勒岡州去年公投通過的槍枝管制法，如今遭法官裁決違反州憲。圖為俄勒岡州一家槍店展售的槍枝。(美聯社)

根據美聯社報導，俄勒岡州去年公投通過的槍枝管制法，21日遭到哈尼郡(Harney County)巡迴法官拉斯奇歐(Robert Raschio)裁決違反州憲，導致該法無法生效，引起極大爭議。

去年11月期中選舉俄州114號槍枝管制法以些微多數通過，要求購槍者接受刑事犯罪調查、接受槍枝培訓課程，才能取得購槍許可證，並禁止使用大容量彈匣，堪稱全國最嚴格的槍枝限制法案。

因此反彈聲量高漲，擁槍派以侵犯州憲法可攜帶武器的權利為由，控告民主黨籍州長蒂娜·科特克(Tina Kotek)、州檢察長艾倫‧羅森布姆(Ellen Rosenblum)以及州警局長科丁(Casey Codding)等州政府官員。

在接獲裁決後，州檢察長辦公室發表聲明表示：「哈尼郡法官裁決是一項錯誤，更糟的是，非必要性將俄州民眾的生命置於險境，州政府將提出上訴，相信我們會獲勝。」

至於原告律師史密斯(Tyler Smith)則對裁決表示歡迎，並提出呼籲：「希望州檢察長辦公室能夠理解，不應為考慮不周且違憲的公投辯護。」

威拉姆特大學(Willamette University)憲法教授威廉斯(Norman Williams)坦言這項裁決只是「漫長法律戰的開始」，他強調：「因為州法院可以推翻違反州憲的州法律，即使聯邦憲法允許。」

他並補充道：「聯邦憲法為權利制定的是下限而非上限，因此州憲比聯邦憲法更能保護權利。」

因此俄州官員必須在州法院和聯邦法院訴訟案，雙雙獲勝，才能真正讓槍枝管制法律生效，而且在州政府上訴過程中，凍結法律的禁令可能依然有效。

聯邦最高法院2022年6月做出一項重大裁決，為法官審理槍枝法訴訟案，重新制定標準，要求審理法官只需考慮是否符合「該州槍枝管制的歷史傳統」，不須將促進公共安全的公眾利益列入考量，導致多州槍枝法律面臨全面翻盤的法律戰。

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