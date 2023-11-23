平台X放任「反猶太」 大企業怒撤廣告

社群媒體平台X的老闆馬斯克。(美聯社)

根據反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)統計，自10月7日以哈戰爭發生以來，社群媒體平台X的反猶太 言論暴增900%以上，偏偏X老闆、全球首富馬斯克 (Elon Musk)放任不管，引起知名企業不滿而撤廣告，甚至有人開始抵制。

華盛頓郵報報導，X平台用戶@breakingbaht以反猶太主義者身分，指責猶太移民將反猶太主義引入美國，並鼓勵不喜歡猶太人的「少數族裔」宣揚「對白人的仇恨」，引來馬斯克回應：「你說的確實是事實。」

馬斯克的回應助長1億635萬名用戶的反猶太傾向，並縱容不當言論發酵，引發外界反彈，包括IBM、蘋果(Apple)、康卡斯特(Comcast)和迪士尼(Disney)等知名大企業紛紛宣布撤下廣告，還遭到馬斯克反嗆：「許多大型廣告商是言論自由的最大迫害者。」

波士頓大學教授瓊安·多諾萬(Joan Donovan)認為如馬斯克般「有影響力的階層，向來樂於將譴責猶太人視為一種政治批判」，並補充道：「當大家高度關注之際，這群右派影響者確實會摘下面具，說出他們的真實感受。」

隨著反猶太主義在網路世界升溫，連納粹 主義也捲土重來，根據數據調查公司Memetica統計，自10月7日以來，#Hitlerwasright在X平台使用次數為4萬6000次，之前每月出現次數還不到5000次。

智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)研究員布魯金(Emerson Brooking)指控馬斯克利用社群媒體帶動風向，並予以譴責：「利用X散播人類有史以來最噁心的謊言。」

根據媒體監管機構Media Matters報告指出，X平台會在親納粹貼文旁邊放置Bravo、IBM、甲骨文、亞馬遜等大企業的廣告，對於這項指控，馬斯克揚言提告並指責Media Matters扭曲事實。

另外媒體人牛頓(Casey Newton)也宣布從X平台撤下自創的科技新聞媒體Platformer，不再刊登來自X的貼文並表示：「唯一方式就是離開X，它不是大家獲取資訊、討論新聞或享受美好時光的平台。」