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鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

OpenAI開第一槍 蘇茨克維：後悔解雇奧特曼

記者張聲肇／綜合報導
OpenAI首席科學家暨共同創辦人蘇茨克維，被人工智慧(AI)業界視為技術先知。(路透)
OpenAI首席科學家暨共同創辦人蘇茨克維，被人工智慧(AI)業界視為技術先知。(路透)

日前突然告知OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼(Sam Altman)遭解雇的決定，引發矽谷一陣震盪的OpenAI首席科學家暨共同創辦人蘇茨克維(Ilya Sutskever)，從研究生到領導該公司董事會把奧特曼趕下台，15年來，蘇茨克維已被人工智慧(AI)業界視為技術先知。

蘇茨克維在17日發簡訊給奧特曼，請老闆奧特曼中午打開視訊螢幕聊聊，然後當著整個董事會的面，告訴奧特曼「董事會決定把你開除」「消息很快就會外傳」。

這視訊會馬上捲起千堆雪，OpenAI的員工群起抗議，醞釀集體跳槽，蘇茨克維趕快道歉，21日在X社媒上公開承認，「我深悔參與董事會的行動」。

蘇茨克維是AI業界極受敬重的技術先知，先在以色列的開放大學念書，轉到加拿大的多倫多大學。他專長的領域一開始看起來好像是「高度試驗性」的東西，多大校刊雜誌2010年有篇特寫，把他研發的軟體描述成「不過替維基百科創造一頁毫無道理的內容」。

不過，兩年後，他和多大研究同仁一起發表論文，說明「深度學習」的演算法具備非凡能力之後，聲名大噪。他和辛頓(Geoffrey Hinton)、克瑞哲夫斯基(Alex Krizhevsky)共同發表的論文，提出一個願景：深度學習可用來解決大家認為不可思議的型態認知問題。此一說法引發科技界爭先找出可以運用深度學習的地方，一年之後，三人都被谷歌(Google)聘任。

蘇茨克維替谷歌最先進的AI系統TensorFlow盡力了一段時間。2016年，他轉到OpenAI擔任首席科學家，專注兩件事：如何讓AI達到人類等級的思考能力，亦即通用人工智慧(AGI)的能力？有此能力的AI，若不配合人性價值發展，可能變成危險的產物，怎麼辦？

華盛頓大學專攻AI的退休教授艾紀歐尼(Oren Etzioni)說，蘇茨克維「最受肯定的是他對OpenAI所做的貢獻，希望他沒刻意放棄。」

如今，蘇茨克維明白把奧特曼趕走，重傷了OpenAI，「我深愛我們一起建立的一切，我願意竭盡所能讓全公司再度團結。」

人工智慧 奧特曼 OpenAI

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