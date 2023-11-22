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網路小額交易新規 再度延期

編譯周芳苑／綜合21日電
國稅局長沃菲爾發布聲明，說需要更多時間才能有效實施申報要求新規。(美聯社)
國稅局長沃菲爾發布聲明，說需要更多時間才能有效實施申報要求新規。(美聯社)

國稅局(IRS)21日宣布，原本去年就該啟動的數位錢包及電子商務用戶小額交易申報新規將二度延期，2024年度開始，在網上賣物品的個人及小企業年交易金額達5000元才須向聯邦政府申報，遠高於新規的600元門檻。

申報要求新規原訂去年底生效，但在倡議者施壓及Venmo、PayPal、Cash App等電子支付平台及StubHub和Etsy 等電子商務用戶強烈反對下，拜登政府突然推遲。

小額交易申報新規被納入「2021年美國救援計畫」(2021 American Rescue Plan)，旨在縮小欠收的7兆元稅收缺口。依舊規，Venmo等電子支付或電子商務平台用戶一年交易超過200筆且收入超過2萬元，才需向用戶提供1099-K 表格申報。

2021年法案將必須申報的全年收入門檻由2萬元大幅降至600元，且不論交易數量，導致需申報的人數暴增。這項法規修改原預估10年內約增加80億元稅收。

國稅局長沃菲爾(Daniel Werfel)聲明說，再次推遲實施日程主要是使用數位錢包的人對於必須繳納更高稅款多所顧慮；國稅局幾個月來收集第三方團體和其他人意見後越來越清晰看出，需要更多時間才能有效實施申報要求新規。

國稅局21日聲明，本納稅年度將保留舊規，2024年僅要求交易額超過5000元的納稅人申報。

民主黨和共和黨議員去年一直致力訂新法規，力求減少申報要求以減輕小企業負擔。

俄亥俄州民主黨國會參議員布朗(Sherrod Brown)5月提出兩黨參與連署的法案，將申報交易額門檻提高到1萬元，他說，小額交易申報的繁文縟節對小企業和線上銷售商品的俄州民眾造成衝擊。

蒙大拿州民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)上周寫信給沃菲爾敦促推遲新規，警告新規將損害納稅人利益；他說，國稅局應側重讓大企業承擔責任，而不是讓小賣家處理不必要的繁複文書。

面對新規，經營小企業或偶爾兼職上網賣商品的納稅人擔心可能必須與國稅局混亂鬥爭；某些情況下，出售二手物品的人萬一找不到足可顯示物品貶值依據，可能面臨高額稅單。

國稅局21日宣布，原本應在去年啟動的數位錢包及電子商務用戶小額交易申報新規將再次...
國稅局21日宣布，原本應在去年啟動的數位錢包及電子商務用戶小額交易申報新規將再次延後到2024年度開始實施。(美聯社) FILE - A sign outside the Internal Revenue Service building in Washington, on May 4, 2021. The IRS plans to test-drive a new electronic free-file tax return system next year. Supporters and critics of the idea are mobilizing to sway the public and Congress over whether the government should set up a program to help people file their taxes without needing to pay somebody else to figure out what they owe. (AP Photo/Patrick Semansky, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-07-20，數位典藏序號：20230720120929974】

國稅局 民主黨 俄亥俄州

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