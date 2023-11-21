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影／降落夏威夷卻衝出跑道 美軍P-8A偵查機掉入海中 現場影像曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一架P-8A「海神式」偵察機20日降落夏威夷州歐胡島一處基地時衝出跑道掉入海中。（照片翻攝：X / DefenseMirror）
美國海軍一架P-8A「海神式」偵察機20日降落夏威夷州歐胡島一處基地時衝出跑道掉入海中。（照片翻攝：X / DefenseMirror）

美國軍方官員20日表示，美國海軍一架載有9名機組員的偵察機降落夏威夷州歐胡島一處基地時衝出跑道，掉入附近海中，並未傳出傷亡。美聯社說，事發時天候不佳正在下雨。

CNN與NBC新聞引述美國陸戰隊發言人的說法報導，這起件發生在當地時間下午2點左右，出事的偵察機則是一架P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）雙引擎多任務巡邏與偵察機。

根據報導，這架P-8A偵察機當時準備降落夏威夷陸戰隊基地的卡內奧赫灣陸戰隊航空站。從媒體拍攝影像可見，這架「海神式」偵察機浮在水面，雙翼略高於吃水線。

美國海軍第三艦隊發布聲明指出，這架P-8A偵察機以華盛頓州惠德比島為基地，「隸屬一隻支援海上國土防禦的分遣隊」。第三艦隊與陸戰隊的發言人分別表示，機上所有9名機組員均已撤離，無人傷亡。

美國國家氣象局指出，事發時能見度下降至大約1.6公里，陣風高達每小時33.8公里，且有霧氣。

軍方已在水中放置柵欄，防止任何有害物質擴散，並調查事發原因。

夏威夷州 華盛頓州

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