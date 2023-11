影／降落夏威夷卻衝出跑道 美軍P-8A偵查機掉入海中 現場影像曝光

美國軍方官員20日表示,美國海軍一架載有9名機組員的偵察機降落夏威夷州 歐胡島一處基地時衝出跑道,掉入附近海中,並未傳出傷亡。美聯社說,事發時天候不佳正在下雨。

CNN與NBC新聞引述美國陸戰隊發言人的說法報導,這起件發生在當地時間下午2點左右,出事的偵察機則是一架P-8A「海神式」(P-8A Poseidon)雙引擎多任務巡邏與偵察機。

根據報導,這架P-8A偵察機當時準備降落夏威夷陸戰隊基地的卡內奧赫灣陸戰隊航空站。從媒體拍攝影像可見,這架「海神式」偵察機浮在水面,雙翼略高於吃水線。

U.S Navy P-8A Poseidon overruns the runway and ends up in the water while landing at Kaneohe Bay Marine Corps Air Station in Hawaii. pic.twitter.com/OSrWJts6xO