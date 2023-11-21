我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友

刁難車貸 豐田遭CFPB重罰6000萬

記者張聲肇／綜合報導
豐田汽車貸款部門因刁難想要取消附加產品的消費者和提交錯誤資訊，遭消費者金融保護局罰款6000萬元。(美聯社)
豐田汽車貸款部門因刁難想要取消附加產品的消費者和提交錯誤資訊，遭消費者金融保護局罰款6000萬元。(美聯社)

豐田汽車貸款部門因刁難想要取消附加產品和提交錯誤資訊，遭消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)罰款6000萬元。

向豐田汽車貸款公司在每筆貸款都會附加700至2500元不等的融資產品，車主很難取消。此外，該公司應依要求向信用稽核機構更正先前提供的不正確資訊，卻未做到，而違反「公正信用通報法」。

CFPB局長喬普拉(Rohit Chopra)說豐田貸款部門「非法扣留退款，讓貸款人千辛萬苦才能取消他們不想要的服務，又破壞貸款人的信用紀錄。」

CFPB調查確認豐田車貸公司確實違反「消費者金融保護法」，包括不讓貸款客戶取消700元至2500元的附帶服務，即使經消費者抗議，也不退還這筆額外收費。

因上述違規行為，CFPB下令該公司退還4800萬元給消費者，另繳納1200萬民事罰金，當作該局的受害人救濟基金。

喬普拉說，美國人的車貸負擔愈來愈重，「我們會持續追查欺騙消費者的大型汽車貸款公司。」

豐田金融服務部門資深經理卜瑞(Vincent Bray)說，該公司並未承認犯錯，但同意遵照消費者金融保護局的裁決，保證會「繼續為客戶提供愈來愈好的服務」。

CFPB調查發現，2016至2021年間，超過11萬8000名消費者打電話給豐田車貸要求取消他們不要的額外服務，這些電話都會被轉到專線，由客服人員極力遊說不要取消；若真要取消，則必須提出書面要求，否則一概不予受理。

這些幾乎無法取消的額外服務包括「保障資產保護險」——車禍或失竊後，保險公司理賠不足的差額，由豐田貸款公司承擔；「信貸生命與意外健康險」——車主死亡或傷殘，為償還貸款餘額由豐田承擔，不在車輛保固範圍內的零件與修理費用，也由豐田支付。

調查也發現，租賃豐田汽車的客戶，延遲還款的問題解決後，豐田信貸不會立即向信用紀錄機構報告，影響客戶的信用紀錄，違反「公正信用通報法」。

豐田 貸款 保險

上一則

藏起火危機召回640萬車 現代、起亞遭NHTSA調查

下一則

OpenAI換將風暴：3天內第3位CEO 席爾能放光芒？

延伸閱讀

在美最暢銷轎車Camry將只賣油電款 豐田力推混合動力

在美最暢銷轎車Camry將只賣油電款 豐田力推混合動力
豐田北卡電池廠 增資80億

豐田北卡電池廠 增資80億
豐田皇冠家族第二彈 全新Toyota Crown Sport SUV日本開賣

豐田皇冠家族第二彈 全新Toyota Crown Sport SUV日本開賣
電池恐短路起火 豐田召回185萬輛汽油引擎車款RAV4

電池恐短路起火 豐田召回185萬輛汽油引擎車款RAV4

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

2023-11-14 10:40
精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

2023-11-17 17:37
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

2023-11-14 10:55
愛阿華州毆打教師致死的18歲少年古德爾被判終身監禁，他在庭上哭泣到流鼻血。(擷自YouTube@Law&Crime Trials)

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

2023-11-16 16:30

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮