刁難車貸 豐田遭CFPB重罰6000萬
豐田汽車貸款部門因刁難想要取消附加產品和提交錯誤資訊，遭消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)罰款6000萬元。
向豐田汽車貸款公司在每筆貸款都會附加700至2500元不等的融資產品，車主很難取消。此外，該公司應依要求向信用稽核機構更正先前提供的不正確資訊，卻未做到，而違反「公正信用通報法」。
CFPB局長喬普拉(Rohit Chopra)說豐田貸款部門「非法扣留退款，讓貸款人千辛萬苦才能取消他們不想要的服務，又破壞貸款人的信用紀錄。」
CFPB調查確認豐田車貸公司確實違反「消費者金融保護法」，包括不讓貸款客戶取消700元至2500元的附帶服務，即使經消費者抗議，也不退還這筆額外收費。
因上述違規行為，CFPB下令該公司退還4800萬元給消費者，另繳納1200萬民事罰金，當作該局的受害人救濟基金。
喬普拉說，美國人的車貸負擔愈來愈重，「我們會持續追查欺騙消費者的大型汽車貸款公司。」
豐田金融服務部門資深經理卜瑞(Vincent Bray)說，該公司並未承認犯錯，但同意遵照消費者金融保護局的裁決，保證會「繼續為客戶提供愈來愈好的服務」。
CFPB調查發現，2016至2021年間，超過11萬8000名消費者打電話給豐田車貸要求取消他們不要的額外服務，這些電話都會被轉到專線，由客服人員極力遊說不要取消；若真要取消，則必須提出書面要求，否則一概不予受理。
這些幾乎無法取消的額外服務包括「保障資產保護險」——車禍或失竊後，保險公司理賠不足的差額，由豐田貸款公司承擔；「信貸生命與意外健康險」——車主死亡或傷殘，為償還貸款餘額由豐田承擔，不在車輛保固範圍內的零件與修理費用，也由豐田支付。
調查也發現，租賃豐田汽車的客戶，延遲還款的問題解決後，豐田信貸不會立即向信用紀錄機構報告，影響客戶的信用紀錄，違反「公正信用通報法」。
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