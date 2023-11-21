刁難車貸 豐田遭CFPB重罰6000萬

豐田汽車貸款部門因刁難想要取消附加產品的消費者和提交錯誤資訊，遭消費者金融保護局罰款6000萬元。(美聯社)

豐田 汽車貸款 部門因刁難想要取消附加產品和提交錯誤資訊，遭消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)罰款6000萬元。

向豐田汽車貸款公司在每筆貸款都會附加700至2500元不等的融資產品，車主很難取消。此外，該公司應依要求向信用稽核機構更正先前提供的不正確資訊，卻未做到，而違反「公正信用通報法」。

CFPB局長喬普拉(Rohit Chopra)說豐田貸款部門「非法扣留退款，讓貸款人千辛萬苦才能取消他們不想要的服務，又破壞貸款人的信用紀錄。」

CFPB調查確認豐田車貸公司確實違反「消費者金融保護法」，包括不讓貸款客戶取消700元至2500元的附帶服務，即使經消費者抗議，也不退還這筆額外收費。

因上述違規行為，CFPB下令該公司退還4800萬元給消費者，另繳納1200萬民事罰金，當作該局的受害人救濟基金。

喬普拉說，美國人的車貸負擔愈來愈重，「我們會持續追查欺騙消費者的大型汽車貸款公司。」

豐田金融服務部門資深經理卜瑞(Vincent Bray)說，該公司並未承認犯錯，但同意遵照消費者金融保護局的裁決，保證會「繼續為客戶提供愈來愈好的服務」。

CFPB調查發現，2016至2021年間，超過11萬8000名消費者打電話給豐田車貸要求取消他們不要的額外服務，這些電話都會被轉到專線，由客服人員極力遊說不要取消；若真要取消，則必須提出書面要求，否則一概不予受理。

這些幾乎無法取消的額外服務包括「保障資產保護險」——車禍或失竊後，保險 公司理賠不足的差額，由豐田貸款公司承擔；「信貸生命與意外健康險」——車主死亡或傷殘，為償還貸款餘額由豐田承擔，不在車輛保固範圍內的零件與修理費用，也由豐田支付。

調查也發現，租賃豐田汽車的客戶，延遲還款的問題解決後，豐田信貸不會立即向信用紀錄機構報告，影響客戶的信用紀錄，違反「公正信用通報法」。