白人警察跪頸案上訴 最高法院拒受理

2020年5月，非裔男子佛洛伊德遭明尼亞波利斯市白人警察沙文以膝蓋跪壓頸部致死。(美聯社)

2020年5月，非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋跪壓頸部致死。沙文被控二級謀殺等罪名，於2021年被明州 法院定罪，判處徒刑22年半。沙文辯護律師今年10月上訴聯邦最高法院，20日遭最高法院拒絕受理。

沙文被定罪之後，辯護律師曾向明州上訴法院提出上訴，但上訴法院法官今年4月裁定維持原判。

沙文辯護律師以明州法院拒絕更改審理地點、拒絕隔離陪審團為由，向最高法院提出上訴。辯護律師主張，由於佛洛伊德案在當地被大量報導，若沙文繼續在明尼亞波利斯受審，公平審判權利恐將受損，倘若獲判無罪則可能引發暴力或暴動。

辯護律師同時向最高法院主張，明州陪審團成員積極想將沙文定罪，以避免社區發生更多暴動，陪審團成員擔心無罪判決將讓自己與家人遭受安全威脅。

沙文被檢方以二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪三項罪名起訴，明州漢尼平郡(Hennepin County)陪審團12名成員2021年4月裁定全部有罪。

對於遭控侵犯佛洛伊德民權的聯邦指控，沙文於2021年12月認罪，被判在聯邦監獄 服刑21年。