感恩節旅行警報：多州有暴風雪

天氣預報顯示，強力風暴將席捲全國，許多人的感恩節出行計畫可能被打亂。19日洛磯山脈開始下大雪，一些高海拔地區的降雪量可能達到一呎或更多。(美聯社資料照)

強力風暴將席捲全國，許多人的感恩節出行計畫可能被打亂。天氣預報顯示，19日洛磯山脈開始下大雪，一些高海拔地區的降雪量可能達到一呎或更多，猶他州大部分地區與科羅拉多和亞利桑納州部分區域已經發布冬季警報。

陣風也可能為西部大片區域帶來潛在問題，19日近1600萬國人處於強風警報的範圍內，下午某些地區的陣風時速接近50哩。

未來幾天國內其他地區可能面臨惡劣天氣威脅，奧克拉荷馬州 19日可能出現幾場強力雷暴，但大部分威脅將從20日開始。

20日南部部分地區可能爆發惡劣天氣，預計強力風暴從德州東部經過路易斯安納州 、阿肯色州，最終進入密西西比州，具破壞力的強風、冰雹和分散的龍捲風是主要問題。

隨著這一大型風暴系統向東移動，將為東部大部分地區帶來涼爽且潮濕的天氣。

21、22日將出現中度到重度的雨勢，數百萬人的旅遊可能受到干擾。

紐約阿迪朗達克山脈(Adirondacks)到新罕布夏州 和緬因州的白山山脈(White Mountains)可能將看到一片白雪的白色感恩節。

更冷的空氣將在風暴趨緩後進入。

至感恩節早晨，北半部大部分區域的氣溫將為20度至30度，在一些地區的將有足夠的陣風使風寒指數(wind chills)達到13至19度。