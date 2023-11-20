黑五預期買氣差 商家或推更強優惠吸客

黑色星期五消費者搶購大型家電的情景。(美聯社)

每年的「黑色星期五 」可說是零售商 及消費者間的大戰，一邊試圖創造銷售高點、另一邊則全力瞄準最划算的折扣。雖然24日才是今年的黑色星期五，但百思買(Best Buy)、梅西百貨 (Macy's)、H&M等零售商，以及Shein、Temu等純電商已經開始優惠活動，但今年的買氣可能不若以往。

路透報導，提早開始促銷活動可以幫助零售商衡量今年消費者的需求，因為產品短缺可能是今年的大問題之一：巴拿馬運河水位因嚴重乾旱而下降，影響貨運。

「黑色星期五」和「網購星期一」(Cyber Monday，今年在本月27日)通常是美國最繁忙的購物期。據全國零售聯盟(National Retail Federation，NRF)，去年這個購物季有1億9670萬名消費者參與促銷活動，平均花費325.44元，創下歷史新高。

但特爾西諮詢集團(Telsey Advisory Group)執行長特爾西(Dana Telsey)表示，今年黑色星期五買氣將不如往年，因為聖誕節恰逢星期一，一般人可以等到聖誕前周末再決定買什麼。

NRF預測，11、12月期間，美國商店和網路的假期銷售額將增長3%至4%，是五年來最小增幅。零售分析公司先訊美資(Sensormatic Solutions)預計假期季節的店內客流量比去年下降3.5%。勞動力短缺亦是許多零售商面臨的挑戰，因此今年都大力宣傳網購和路邊取貨。

而消費者最關心的：今年是否能找到超值優惠？路透分析，從Dollar General、沃爾瑪到梅西百貨等幾家主要零售商，可能連續第二年面臨庫存過多的壓力；再加上學貸恢復償還、住房和必需品成本上升擠壓家庭預算，分析師認為零售商勢必得依靠促銷和早期優惠來維持今年購物季節的銷量。

市研公司Jane Hali & Associates指出在黑色星期五到來前，柯爾百貨(Kohl's)和梅西百貨的折扣幅度已高達60%，這兩家零售商和諾斯崇(Nordstrom)的人流量與去年相比有所下降。Adobe分析公司預測，以網購來說折扣最高的會是玩具類，將達35%，接著是體育用品的24%、家具的19%。萬事達卡報告則預測電子產品是今年購物季的首選類別，有望成長6%。