我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

黑五預期買氣差 商家或推更強優惠吸客

編譯廖振堯／綜合19日電
黑色星期五消費者搶購大型家電的情景。(美聯社)
黑色星期五消費者搶購大型家電的情景。(美聯社)

每年的「黑色星期五」可說是零售商及消費者間的大戰，一邊試圖創造銷售高點、另一邊則全力瞄準最划算的折扣。雖然24日才是今年的黑色星期五，但百思買(Best Buy)、梅西百貨(Macy's)、H&M等零售商，以及Shein、Temu等純電商已經開始優惠活動，但今年的買氣可能不若以往。

路透報導，提早開始促銷活動可以幫助零售商衡量今年消費者的需求，因為產品短缺可能是今年的大問題之一：巴拿馬運河水位因嚴重乾旱而下降，影響貨運。

「黑色星期五」和「網購星期一」(Cyber Monday，今年在本月27日)通常是美國最繁忙的購物期。據全國零售聯盟(National Retail Federation，NRF)，去年這個購物季有1億9670萬名消費者參與促銷活動，平均花費325.44元，創下歷史新高。

但特爾西諮詢集團(Telsey Advisory Group)執行長特爾西(Dana Telsey)表示，今年黑色星期五買氣將不如往年，因為聖誕節恰逢星期一，一般人可以等到聖誕前周末再決定買什麼。

NRF預測，11、12月期間，美國商店和網路的假期銷售額將增長3%至4%，是五年來最小增幅。零售分析公司先訊美資(Sensormatic Solutions)預計假期季節的店內客流量比去年下降3.5%。勞動力短缺亦是許多零售商面臨的挑戰，因此今年都大力宣傳網購和路邊取貨。

而消費者最關心的：今年是否能找到超值優惠？路透分析，從Dollar General、沃爾瑪到梅西百貨等幾家主要零售商，可能連續第二年面臨庫存過多的壓力；再加上學貸恢復償還、住房和必需品成本上升擠壓家庭預算，分析師認為零售商勢必得依靠促銷和早期優惠來維持今年購物季節的銷量。

市研公司Jane Hali & Associates指出在黑色星期五到來前，柯爾百貨(Kohl's)和梅西百貨的折扣幅度已高達60%，這兩家零售商和諾斯崇(Nordstrom)的人流量與去年相比有所下降。Adobe分析公司預測，以網購來說折扣最高的會是玩具類，將達35%，接著是體育用品的24%、家具的19%。萬事達卡報告則預測電子產品是今年購物季的首選類別，有望成長6%。

零售商 梅西百貨 黑色星期五

上一則

俄勒岡毒品除罪化成效不彰 擬修法恢復吸毒刑責

下一則

臨時開支法 糧食券領取延至明年9月

延伸閱讀

梅西感恩節遊行 紐約曼哈頓第六大道西38街到西59街間 最佳觀賞點

梅西感恩節遊行 紐約曼哈頓第六大道西38街到西59街間 最佳觀賞點
梅西百貨獲利率、庫存獲改善

梅西百貨獲利率、庫存獲改善
路透訪美前官員：若蕭美琴任副總統有利台美關係

路透訪美前官員：若蕭美琴任副總統有利台美關係
何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

2023-11-14 10:40
精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

2023-11-17 17:37
老年人口增加的趨勢將越來越嚴重。（美聯社）

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

2023-11-14 10:55
愛阿華州毆打教師致死的18歲少年古德爾被判終身監禁，他在庭上哭泣到流鼻血。(擷自YouTube@Law&Crime Trials)

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

2023-11-16 16:30

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？