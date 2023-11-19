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癌逝女募款 助病友塗銷醫療債務

編譯潘勛／綜合18日電
遺愛人間的紐約女子凱茜‧麥金泰爾。(美聯社)
遺愛人間的紐約女子凱茜‧麥金泰爾。(美聯社)

紐約市女子凱茜‧麥金泰爾(Casey McIntyre)罹癌逝世後，委由丈夫在社群媒體貼出身後文章，呼籲親友幫忙購買醫療債券，助人塗銷醫療債務；這則貼文獲得廣泛迴響，截至17日下午已籌到大約14萬元，交由非營利機構運用，可以購買約1400萬元的醫療債券，幫忙負擔不起醫療費用而債台高築的病友。

美聯社報導，麥金泰爾在貼文中表示，透過購買他人的醫療債務，藉此慶祝自己的人生；得年38的麥金泰爾在X平台寫道，自己知道生前受到眾多親朋好友的廣大愛護，也衷心熱愛大家。她在貼文下方附上非營利組織「安息醫療債務」(RIP Medical Debt)的募款連結。

麥金泰爾的丈夫葛列格里(Andrew Rose Gregory)14日貼出亡妻的訊息，讓募款活動很快就超越2萬元的目標；17日下午達到約14萬元，足以買下約1400萬元的債務。

葛列格里表示，麥金泰爾生前有很好的醫療保單，在癌症治療機構受到良好的照顧，但即便如此，他倆仍在帳單上看到一些驚人的收費；自己與亡妻由此領悟，有些很好的癌症治療方法，但並非一般人負擔得起，因此與其夢想解決癌症的療法，還不如出手幫助眼前因醫療債務而被壓垮的人。

美國醫療體系讓病患迅速累積大量帳單，即使有保險也會陷入負債，如果最後必須住院，或者因慢性病必須定期治療或拿處方箋，更是如此。

非營利機構凱瑟家族基金會分析政府2022年數據，估計全國有十分之一成年人背負著至少250元醫療債務，換算將近2300萬人，而其中1100萬人欠債超過2000元。

安息醫療債務機構由醫院、其他醫療提供業者及次級債券市場購買債務，幫忙塗銷；機構表示，以原先金額的零頭便可大宗買下數百萬元的醫療帳單。

安息醫療債務機構表示，每捐1元可買下約100元的醫療債務，旨在幫忙低收入民眾；發言人列姆波特(Daniel Lempert)表示，該機構從未見過任何人計畫過世後才展開勸募活動。

生前為圖書出版商的麥金泰爾2019年開始接受卵巢癌治療，去年在醫院住了三個月；今年5月一度病危，之後就與丈夫籌畫募款購買債務。

癌症 債券 低收入

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