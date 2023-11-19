德州奧斯汀三角戀情殺 女被告殺情敵判囚90年

轟動德州的「奧斯汀三角戀情殺案」，陪審團經三個多小時商議，裁定35歲的被告凱特琳‧阿姆斯壯謀殺罪名成立，判處90年徒刑。(美聯社)

2022年5月轟動德州 的「奧斯汀三角戀情殺案」，陪審團經三個多小時商議，裁定35歲的被告凱特 琳‧阿姆斯壯(Kaitlin Armstrong)謀殺罪名成立，判決監禁90年。根據德州現行法律，她可在30年後獲得假釋。

這起情殺兇案受到關注，除了死者是25歲職業自行車新星安娜‧莫萊雅‧威爾森(Anna Moriah "Mo" Wilson)外，阿姆斯壯本身也是傑出的徑賽運動員，事後更易容逃亡，警方展開長達43天的國際大追捕才將她捉拿到案。開審前，她聲稱身體不適，準備送醫時突然拔腿飛奔逃跑，兩名獄警花了十分鐘才將她追回；整個過程猶如電影。

在判決後，死者的父親艾瑞克‧威爾森(Eric Wilson)在庭外表示，正義已經得到伸張，但整個事件並沒有贏家，也不是慶祝的時刻。

女性自行車運動員威爾森2022年5月藉著到德州參加比賽的機會，到奧斯汀與阿姆斯壯的男友、也是自行車選手斯翠克蘭(Colin Strickland)一起游泳並共進晚餐，飯後斯翠克蘭送威爾森返回所住公寓便離去，威爾森後來被發現陳屍在公寓浴室內。據悉兩人事發前已來往數月。

調查人員發現，威爾森與斯翠克蘭約會期間，阿姆斯壯一直跟蹤他們，最後終於耐不住妒火中燒，闖入公寓對威爾森開了三槍。

阿姆斯壯為了逃避追捕，犯案後花了6000元做整容手術，又改變頭髮顏色，最後在一家旅館落網。過程中，警方一度懷疑她潛逃國外而展開國際追緝。

在阿姆斯壯被判刑後，法庭內可以聽到其家人的抽泣聲；而威爾森的家人則互相擁抱。

威爾森是佛蒙特州人，本來是高山滑雪 運動員，後來改為職業自行車運動員，被喻為體壇新星。她當時到德州參賽，被認為有望奪標者之一。