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SpaceX星艦再試射 未達軌道即自爆

編譯廖振堯／綜合18日電
SpaceX太空科技公司18日進行「星艦」太空船的第二次試射，這次的飛行高度、持續時間皆有進步，但最終還是以爆炸收場。(美聯社)
SpaceX太空科技公司18日進行「星艦」太空船的第二次試射，這次的飛行高度、持續時間皆有進步，但最終還是以爆炸收場。(美聯社)

SpaceX太空科技公司今年4月首次試射次世代的「星艦」(Starship)太空船在空中爆炸後，火箭和發射台均進行了數十項改良。聯邦航空管理局(FAA)確認安全後批准該公司在18日進行第二次試射，這次的飛行高度、持續時間皆有進步，但最終還是以爆炸收場。

報導，星艦於美東時間上午8點03分左右在德州博卡奇卡(Boca Chica)升空，老闆馬斯克(Elon Musk)亦在現場坐鎮。本次飛行目標高度為150哩，原定應飛行約90分鐘後降落在夏威夷附近，但星艦到達太空後突然失去聯繫，SpaceX人員稱自毀系統似乎在墨西哥灣上空引爆；助推器也在脫離幾分鐘後爆炸。

星艦最後達到92哩高度，已比首次試射達到的25哩進步不少；飛行時間持續約八分鐘，也比首次試射長約一倍。FAA表示沒有人員受傷或公共損害報告，正在調查問題原因。

全國公共廣播電台(NPR)報導，SpaceX做了一些重大升級。首先是自毀系統配置更強的炸藥，以便在偏離軌道時確實摧毀星艦，畢竟這是迄今為止建造出最大型的火箭。

接著是助推火箭系統改採「熱分級」(hot staging)系統，也就是第一級「超重型」(Super Heavy)助推器尚未熄火脫離時便點燃第二級助推器，以求最大動力。系統似乎運作良好也順利脫離星艦，但應可重複使用的助推器在分離不久後卻爆炸了。

此外這次超重型推進器也比前一次更加同步，33台第一級助推器在飛行過程中均按設計同時點火。最後則是在首次試射就炸毀的發射台也升級了，SpaceX這次安裝了灑水系統，可以防止發射台過熱，果然未出現上次將混凝土碎片炸得方圓數哩到處都是的情況。

哈佛大學天體物理學者麥克道爾(Jonathan McDowell)指出，鑑於第一級推進器工作正常，而且星艦與助推器成功分離並持續飛行了一小段，儘管最終還是爆炸，但這次測試應該被視為「成功的失敗」。

SpaceX 太空 墨西哥

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