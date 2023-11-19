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華婦被控刺夫 駕車載3幼子衝進池塘

編譯徐薏茹／綜合18日電
被控拿刀刺傷丈夫，之後駕車載著三名年幼孩子衝入池塘的華裔婦人王惠芬(音譯)。(Carrollton Police Department)
被控拿刀刺傷丈夫，之後駕車載著三名年幼孩子衝入池塘的華裔婦人王惠芬(音譯)。(Carrollton Police Department)

德州一名華裔婦人被控拿刀刺傷丈夫，之後駕車載著三個年幼的孩子衝入池塘，所幸四人均已救出。

卡羅爾頓(Carrollton)居民王惠芬(Wei Fen Ong，音譯)因涉嫌刺傷丈夫被逮捕。據報導，和她一同在車上墜入湖中的孩子年齡分別為8、9和12歲。

王惠芬被指控三項使用致命武器的加重企圖傷害罪，以及一項造成嚴重身體傷害的使用致命武器加重企圖傷害罪。

其夫被刺傷後，卡羅爾頓警局接獲托奈特巷(Tall Knight Lane)4400街區住家的通報。

急救人員將王惠芬丈夫送往醫院，官員表示有望存活。

不久後，路易斯維爾(Lewisville)警方獲報，稱一輛汽車駛入希布朗公園大道(Hebron Parkway)900街區路邊的一個調節池(retention pond)。

警方與消防人員立即出動，將王惠芬及兩名兒童從沉入水中的汽車中救出，最年長的孩子自行掙脫逃出。

其中一名較年幼的孩子現場由警員急救後甦醒，另一名孩子在前往醫院的路上由醫護人員搶救後恢復意識。

12歲的孩子和王惠芬在劉易斯維爾的醫療城(Medical City)接受檢查。

現場仍可見到明顯的輪胎痕跡，顯示車輛衝入池塘。

附近的居民向Fox5電視台透露，「她肯定開得很快，時速得超過20到30哩。」

卡羅爾頓警方逮捕王惠芬，她被羈押在登頓郡(Denton County)拘留所。

據警方消息，其中兩名兒童狀況穩定，第三個孩子情況危急。

當局正與其他家庭成員合作繼續調查工作，以確定事件起因。

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