華婦被控刺夫 駕車載3幼子衝進池塘

被控拿刀刺傷丈夫，之後駕車載著三名年幼孩子衝入池塘的華裔婦人王惠芬(音譯)。(Carrollton Police Department)

德州 一名華裔 婦人被控拿刀刺傷丈夫，之後駕車載著三個年幼的孩子衝入池塘，所幸四人均已救出。

卡羅爾頓(Carrollton)居民王惠芬(Wei Fen Ong，音譯)因涉嫌刺傷丈夫被逮捕。據報導，和她一同在車上墜入湖中的孩子年齡分別為8、9和12歲。

王惠芬被指控三項使用致命武器的加重企圖傷害罪，以及一項造成嚴重身體傷害的使用致命武器加重企圖傷害罪。

其夫被刺傷後，卡羅爾頓警局接獲托奈特巷(Tall Knight Lane)4400街區住家的通報。

急救人員將王惠芬丈夫送往醫院，官員表示有望存活。

不久後，路易斯維爾(Lewisville)警方獲報，稱一輛汽車駛入希布朗公園大道(Hebron Parkway)900街區路邊的一個調節池(retention pond)。

警方與消防人員立即出動，將王惠芬及兩名兒童從沉入水中的汽車中救出，最年長的孩子自行掙脫逃出。

其中一名較年幼的孩子現場由警員急救後甦醒，另一名孩子在前往醫院的路上由醫護人員搶救後恢復意識。

12歲的孩子和王惠芬在劉易斯維爾的醫療城(Medical City)接受檢查。

現場仍可見到明顯的輪胎痕跡，顯示車輛衝入池塘。

附近的居民向Fox5電視台透露，「她肯定開得很快，時速得超過20到30哩。」

卡羅爾頓警方逮捕王惠芬，她被羈押在登頓郡(Denton County)拘留所。

據警方消息，其中兩名兒童狀況穩定，第三個孩子情況危急。

當局正與其他家庭成員合作繼續調查工作，以確定事件起因。